'33분만에 셧아웃' 안세영 앞세운 女단체전, 8강서 말레이시아 3-1 제압...23일 결승행 놓고 숙명의 한-일전[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]한국 여자 배드민턴 대표팀이 아시안게임 2연패를 향한 힘찬 첫 발을 내딛었다.

박주봉 감독이 이끄는 한국 여자 배드민턴 대표팀은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강에서 말레이시아를 3대1로 제압했다. 한국은 23일 인도를 꺾고 올라온 일본과 결승 진출을 놓고 격돌한다.

마침내 안세영이 출격했다. 배드민턴 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 구성되며, 5경기 중 먼저 3승을 따내는 국가가 승리한다. '세계랭킹 1위' 안세영은 이날 1단식 주자로 나섰다. 세계 28위 레차나 카루파테반를 2대0(21-12 21-8)으로 가볍게 격파했다.

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단 33분이면 충분했다. 1게임 주거니 받거니 3-3까지 랠리를 이어간 안세영은 이후 기선 틀어잡기에 본격 나섰다. 3연속 득점으로 격차를 벌리기 시작했고, 6-4 이후 다시 4연속 득점으로 달아났다. 11-5로 앞선 채 인터벌(어느 한쪽이 먼저 11점 도달 후 주어지는 휴식기간)에 들어가 숨을 돌린 안세영은 간간이 실점을 하는 대신 연속 득점을 반복하며 상대의 추격을 여유롭게 요리했다. 2게임도 1게임 흐름과 비슷했다. 4-4까지 박빙을 펼치던 안세영은 이후 4연속 득점으로 굳히기에 들어갔고, 1실점 이후 3연속 득점으로 13-5까지 벌리며 가볍게 승리했다.

안세영은 이번 대회 최고 스타로 꼽힌다. 올 시즌 51번의 경기에서 50번을 승리한 안세영은 적수가 없다는 평가다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 기록이 하나 더 있다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다.

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'절대강자'에게도 큰 경기의 압박감은 어쩔 수 없다. 대회 첫 경기를 마친 안세영은 "아시안게임이라는 큰 무대에서 따르는 압박감과 부담감은 미치지 않고서야 이겨낼 수 없다. 그래서 '미쳐버리자'는 것을 각오로 삼았다"고 털어놨다. 이어 "매번 경기에 들어가기 전에는 저도 어쩔 수 없이 조금 약해지는 것 같다"며 "혼자 코트를 누비며 21점을 따내야 한다는 생각에 막막하고 불안하기도 하지만, '지금 1점'에만 집중하면 오히려 더 강해지는 느낌이 들어서 그렇게 이겨내고 있다"고 말했다.

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"컨디션이 나쁘지 않다"는 안세영은 단체전과 개인전에서도 모두 2연패를 겨냥하고 있다. 기분 좋게 출발한 안세영은 "대회 초반이라 긴장감은 있지만, 실수에 대한 두려움을 덜어내고 내가 하고 싶은 플레이를 맘껏 펼치고 있다"고 자신감을 드러냈다. 이어 "부모님이 저보다 더 긴장하실 것 같아 오히려 '잘하고 올 테니 긴장하지 말고 계시라'고 말씀드렸다"며 웃어 보였다. 세계 최강의 여유였다.

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안세영이 기선을 제압한 한국은 두 번째 주자로 나선 여자 복식 세계 2위 이소희-백하나 조가 5위 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22 17-21)로 석패했다. 1게임 내내 쥐고 있던 리드를 막판에 놓쳤다. 17-14에서 3연속 실점하며 덜미를 잡혔고, 피 말리는 20-20 듀스에서 태국 조에 2점을 헌납하며 첫 게임을 내줬다. 두 번째 게임 역시 4-4 동점 이후 한 번도 역전하지 못하고 고개를 숙였다.

하지만 단식 세계 12위 김가은이 38위 웡링칭을 2대0(21-12 21-18)로 격파하며 다시 리드를 잡았다. 복식 김혜정-정나은 조가 마지막 마침표를 찍었다.

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파트너 공희용이 무릎 부상으로 낙마한 가운데 김혜정은 정나은과 호흡을 맞췄고, 말레이시아의 청수인-로우지유 조를 상대로 2-1(18-21 21-11 24-22)로 역전승을 거뒀다. 한국 복식 조는 마지막 게임에서 8-11로 뒤진 채 인터벌을 맞았으나, 내리 6점을 따내 14-11로 전세를 뒤집었다. 이후 여덟 차례나 동점을 주고받는 피 말리는 듀스 혈투 끝에 막판 뒷심을 발휘하며 승리를 완성했다.

이번 대회에서 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 2개를 목표로 내건 배드민턴 대표팀에 여자 단체전은 유력한 '금빛 종목' 중 하나다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com