'아파도 아프지않다. 꺾이지않는 마음으로!' 1500m '킹'우민 김우민의 다관왕 도전이 시작된다[아이치-나고야아시안게임]

남21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 800m 자유형 계영 결승. 김우민이 출발하고 있다.

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[스포츠조선 전영지 기자]'킹우민' 김우민의 두 번째 아시안게임, 개인전 연속 다관왕 도전이 시작된다.

김우민은 22일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열리는 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 자유형 1500ｍ 결선 6번 레인에 나선다. 전날 계영 800m에 첫 영자로 함께했던 '19세 막내' 김준우가 8번 레인에서 함께 물살을 가른다.

3년 전 항저우 대회는 김우민을 위한 축제였다. 1500m에서 15분 01초07의 기록으로 은메달을 획득했고, 주종목 400m와 800m, 계영 800m에서 3관왕에 오르며 '킹우민'이라는 애칭을 얻었다. 대한민국 수영 황금세대의 도래를 전세계에 알렸다. 2024년 파리올림픽 자유형 400m에서 황금세대 유일의 동메달을 따내는 동력이 됐다.

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김우민, 출격 준비 완료

이번에도 한중일 3파전이다. 엔트리 기록은 4번 레인 일본 다부치 가이토(24, 14분45초57)가 가장 빠르다. 3번 레인엔 일본 신성 이마후쿠 가즈시(19, 14분52초45)가 포진했다. 중국은 5번 레인에 '신성' 장잔숴(19, 14분51초93), 2번 레인에 '디펜딩챔프' 페이리웨이(23, 14분55초62)가 나선다.

자유형 100m부터 1500m까지 개인전 5종목, 단체전 3종목에 모두 출전하는 '전천후 레이서' 장잔숴는 전날 계영 800m에서 중국의 최종 영자로 나서 200m 구간을 1분42초대로 주파하는 미친 스퍼트로 일본을 제치고 중국의 역전 금메달을 이끌었다. 스피드 면에서 눈부신 괴력을 입증한 만큼 지구력이 어느 정도일지 확인할 레이스다. 대회 마지막날 열리는 김우민의 주종목 400m와 800m에서도 메달색을 다퉈야할 신흥 라이벌인 만큼 이날 첫 개인전 맞대결에서 어떤 레이스를 펼칠지, 첫 단추를 어떻게 끼울지에 관심이 쏠린다.

대화 나누는 김우민-김지훈

한국 수영, 메달 레이스 돌입

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김우민은 지난 3월 열린 국가대표선발전에서 개인 최고기록 14분54초25에 근접한 14분54초38의 기록으로 우승했고 이 기록이 이번 아시안게임 엔트리 기록이다. 적극적이고 긍정적인 성격에 도전에 몸사리지 않고, 큰 무대에 강한 강심장 김우민은 매대회 가장 많은 종목, 가장 많은 훈련양을 소화하는 경영대표팀의 철인이자 분위기 메이커다. 이번 아시안게임을 앞두고 뜻하지 않는 어깨 인대 부분파열 부상으로 어려움을 겪었지만 '꺾이지 않는 정신'으로 중장거리 전종목 출사표를 내고 눈부신 투혼을 발휘하고 있다. 계영 800m 단체전 동메달로 아이치-나고야아시안게임을 시작한 김우민은 이날 개인전 첫 경기 최장거리 1500m를 시작으로 23일 자유형 200m, 24일 자유형 800m, 계영 400m, 24일 자유형 400m에 잇달아 출전해 2연속 다관왕, 최다 메달에 도전한다.

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자유형 1500m 아시아신기록은 2012년 런던올림픽 당시 쑨양이 세운 14분31초02, 대회신기록 역시 쑨양이 2010년 광저우아시안게임에서 세운 14분35초43, 세계신기록은 지난달 유럽수영선수권에서 독일 요하네스 리브만이 세운 14분26초79다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com