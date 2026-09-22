中 수영 괴물 판잔러 계영 800m 우승 후 충격 선언, 韓 수영 대형 악재되나..."이제 이 종목이 우리의 주특기"

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[스포츠조선 이현석 기자]종목을 지배하겠다는 선언, 중국 수영 괴몰이 단호하게 내뱉었다.

중국은 21일 일본 도코 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 경영 남자 계영 800m 결선에서 7분00초17, 아시아 신기록을 수립하며 금메달을 목에 걸었다. 일본이 7분01초05로 은메달을 수확했다.

압도적인 레이스를 선보인 중국이다. 중국은 수하이보, 페이리웨이, 판잔러, 장잔숴가 나섰다. 앞서 예선에서는 판잔러와 장?抵ㅀ 휴식을 취했음에도 대단한 레이스를 보였는데, 결선에서는 두 선수까지 나서자 더 뛰어난 경기력을 선보였다. 수하이보가 첫 주자로서 1분47초16을 기록해 일본의 무라사 타츠야에 밀리며 2위로 바톤을 넘겼다. 2번 주자인 페이리웨이도 마츠모토 가츠히로를 따라잡지는 못했다.

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기대를 모았던 판잔러의 레이스도 추격에는 역부족이었다. 판잔러는 4초에 달했던 격차를 2초 수준까지 줄였으나, 여전히 선두는 일본이었다. 마지막 주자에서 희비가 엇갈렸다. 일본은 마츠시타 도모유키가 나섰고, 중국은 장잔수가 출격했다. 마지막 50m를 남겨두고 1초 이내로 일본을 추격한 장잔숴는 이후 스퍼트를 보이며 7분00초17로 레이스를 마쳤다. 반면 도모야키는 장잔숴의 레이스를 쫓아가지 못하며 7분01초05로 경기를 마쳐 은메달에 만족해야 했다.

금메달을 목에 건 중국 대표팀은 엄청난 자신감을 드러냈다. 판잔러는 딱 한 마디로 모든 걸 정리했다. 그는 "이제부터 계영은 우리의 주특기가 될 것이다"라고 선언했다. 중국의 소후닷컴은 '무심한 듯하지만 강력한 이 말은 중국 수영이 더 이상 특정 종목에서 단 한 명의 천재에게만 의존할 필요가 없다는 것을 의미한다'고 밝혔다.

AFP연합뉴스

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반면 한국은 이날 큰 기대를 모았던 계영에서 아쉬운 경기력을 보이고 말았다. 7분06초76로 3위를 기록했다. 동메달을 따낸 성적은 대단하지만, 지난 2023년 열린 항저우 대회에서 금메달을 땄을 때의 기록은 7분01초73, 무려 5초이상 뒤진 기록으로 레이스를 마쳤다. 황선우, 김우민 등 걸출한 한국 수영 대표 스타들이 분전했으나, 중국과 일본을 따라잡기에 역부족이었다. 초반부터 3위로 밀렸고, 레이스 마지막까지 격차를 극복하지 못했다.

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판잔러의 이번 선언으로 본격적인 아시아 계영 전쟁에 불이 붙을 예정이다. 엄청난 실력을 자랑하는 중국 수영이 향후 계영에서 어떤 성적을 이어갈지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com