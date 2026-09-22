'세계 최강' 안세영에 8전 전패 굴욕…韓 대결 앞둔 日, '배드민턴 신성' 미야자키 도모카에 기대감 폭발 '생애 첫 아시안게임 무대에서 승리'

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 '배드민턴 신성' 미야자키 도모카(세계 9위)에 환호하고 있다.

일본 여자 배드민턴 대표팀은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 인도와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단체 8강전에서 매치스코어 3대1(2-1, 2-0, 0-2, 2-0)로 잡았다.

일본 언론 '닛칸스포츠'는 '일본의 유망주 미야자키가 자신의 첫 아시안게임 무대에서 승리를 거뒀다. 일본의 첫 경기 승리를 도왔다'고 보도했다.

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2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 하지만 결승에서 '세계최강' 안세영(삼성생명)에 고개를 숙였다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록했다.

그는 생애 첫 아시안게임을 앞두고 "(아시안게임) 처음 참가하는 대회인데 일본에서 열리니 긴장될 것 같다. 하지만 좋은 페이스로 컨디션이 올라가고 있다. 내 힘을 제대로 발휘할 수 있으면 좋겠다"며 "단체전은 일본을 위해, 팀을 위해 기여하고 싶다. 개인전에서도 승리하고 싶다는 생각이 있다"고 말했다.

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미야자키는 인도전 두 번째 주자로 나서 우나티 후타와 격돌했다. 그는 첫 번째 게임 21-16, 두 번째 게임 21-18로 웃으며 승리를 챙겼다.

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'닛칸스포츠'는 '6세에 배드민턴을 시작한 미야자키는 2024년 전일본 종합선수권대회에서 첫 우승을 차지했다. 2028년 LA올림픽을 목표로 하는 신예가 아시아 최고 수준의 스포츠 축제를 시작했다. 일본은 이날 승리로 준결승에 올랐다. 이번 대회는 3위 결정전을 치르지 않는다. 동메달이 두 팀에 주어진다. 이로써 일본은 4연속 메달을 확정했다'고 전했다.

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한편, 일본의 4강 상대는 '세계 최강' 안세영이 버티고 있는 대한민국이다. 두 팀은 23일 대결한다. 한국은 말레이시아와의 8강전에서 매치스코어 3대1로 승리했다. 대회 2연패를 노리는 세계랭킹 1위 안세영이 1경기 단식 주자로 나서 36분 만의 승리로 스타트를 끊었다. 상대는 세계 28위의 카루파테반 레차나였다. 종전까지 안세영이 무세트(게임)실점, 3전 전승으로 압도적 우위였다. 안세영은 이번에도 세트스코어 2-0(21-12, 21-8)으로 압도적 힘을 발휘했다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승을 기록했다. 또 다른 라이벌 야마구치 아카네(일본)를 상대로는 최근 6경기 전승 행진이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com