'이럴 수가!' 韓-中 탁구 아시안게임 대형 변수 발생, 일본만 음침하게 웃고 있다...중국 언론 대폭발 "日 선수 10분 거리 호텔 체류, 우린 왕복 3시간"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]중국 언론이 아시안게임 숙소 격차에 대해 토로했다.

중국의 소후닷컴은 22일(한국시각) '10분과 3시간 거리의 차이, 아시안게임에서 드러난 극명한 물리적 격차는 중국 대표팀을 시험하고 있다'고 보도했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임, 대회를 대표하는 최강 국가는 역시 한국, 중국, 일본이다. 여러 종목에서 각축전을 벌이는 세 국가, 그중 탁구도 빼놓을 수 없다. 기존 세계 최강인 중국의 강세가 뚜렸하지만, 일본 또한 최근 국제 무대에서 저력을 발휘 중이다. 한국도 신유빈을 포함해 선수단의 성장세로 아시안게임에서 빈틈을 노린다.

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사진=X 캡처

특히 중국의 전력은 가히 독보적이다. 여자는 단식 세계 랭킹 1, 2위가 왕만위와 쑨잉샤다. 랭킹 4위 콰이만, 랭킹 10위 천이 등 세계 톱랭커가 가득하다. 남자 또한 왕추진, 린시동, 웬루이보 등이 세계 20위권에서 활약하고 있다.

이런 상황에서 중국 언론은 일본이 중국 선수단과 물리적 거리를 벌려 중국 대표팀을 시험하고 있다는 주장을 내놓았다. 소후닷컴은 '나고야 아시안게임 탁구 경기가 치열한 경쟁 속에 개막한 가운데, 양국 간 숙소 격차가 이번 대회의 주요 화두로 떠올랐다'며 '하리모토 토모카즈와 마쓰시마 소라 등 일본 탁구 스타 선수들은 경기장에서 차로 10분 거리에 있는 호텔에 묵으며 편리하고 효율적인 훈련과 준비를 하고 있다. 반면 중국 대표팀은 전 선수단이 여객선에서 생활하며 편도 1시간 30분, 왕복 3시간 가까이 걸리는 장거리 이동을 감행하고 있다'고 전했다.

사진=마쓰시마 소라 SNS 캡처

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이어 '이러한 극명한 훈련 환경의 차이는 원정 경기에 임하는 선수들에게 상당한 어려움을 안겨주고 있다. 숙박 시설은 각 종목의 경기 장소를 기준으로 배정되었으며, 일본 선수단은 경기 장소 인근에 숙소를 배정받아 지리적 이점을 누렸다. 반면 다른 선수단은 숙박 및 이동과 관련하여 각기 다른 어려움을 겪었다. 크루즈선 숙소 역시 미세한 배의 흔들림, 부두 소음, 비좁고 복잡한 객실 등 여러 문제점을 안고 있다. 대회 전 준비 리듬에 상당한 차질이 생겼다'고 설명했다.

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아시아 최고의 자리를 다투는 정상급 맞대결에서는 컨디션도 큰 영향을 미칠 수밖에 없다. 이런 상황에서 경기장까지의 장거리 이동은 선수들의 에너지, 컨디션 관리에 악영향을 끼칠 수 있다. 일본과 달리 중국은 장거리 이동까지 시도하며 경기력을 유지하는 과제 앞에 놓였다. 소후닷컴은 '홈에서 멀리 떨어진 곳에서 경기를 치르며 겪는 수많은 어려움은 궁극적으로 중국 탁구 국가대표팀이 평정심을 유지하고, 압박감을 극복하며, 영광스러운 역사를 이어가는 데 있어 튼튼한 토대가 될 것'이라고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com