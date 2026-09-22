"충격!" '韓, 안중에도 없나'…日, 4강 한일전 가능성에도 '남녀 모두 결승까지 中 붙지 않는다' 환호

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 대한민국은 안중에도 없는 모습이다.

일본 탁구 전문 매체 '랠리스'는 22일 '일본 탁구 대표팀의 남녀 단체 대진표가 확정됐다. 일본은 남녀 모두 결승까지 중국과 붙지 않는다'고 보도했다.

20일, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 경기가 막을 올렸다. 일본 탁구는 남녀 모두 그룹B에 속해 경기를 치렀다. 남자팀은 몰디브-우즈베키스탄을 연달아 매치스코어 3대0으로 잡고 8강에 올랐다. 8강에선 카자흐스탄과 대결한다. 여자팀은 몽골과 우즈베키스탄을 매치스코어 3대0으로 연파하고 8강에 진출했다. 대만과 격돌 예정이다.

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'랠리스'는 '일본 남자부는 8강에서 이기면 4강에서 한국-인도전 승자와 붙는다. 중국까지는 결승까지 붙지 않는 조합이 됐다. 여자부도 결승까지는 중국과 붙지 않는 조합이 됐다'고 전했다.

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중국 남자는 세계 랭킹 1위 왕추친을 비롯해 린스둥(8위), 웬루이보(15위) 등이 출격한다. 일본 남자는 마쓰시마 소라(3위), 하리모토 토모카즈(4위), 토가미 ??스케(13위) 등이 나선다.

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중국은 여자 탁구 랭킹 1위를 자랑하는 최강 전력이다. 여자 단식 1, 2위 왕만위와 쑨잉샤를 보유하고 있다. 랭킹 4위 콰이만, 랭킹 10위 천이 등 판슈한(108위)을 제외한 모두가 세계 톱랭커로 꼽힌다. 특히 왕만위는 한국 선수에게 압도적인 전적을 보유하고 있다.

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일본 여자는 하리모토 미와(3위)를 필두로 하야타 히나(6위), 이토 미마(18위), 나가사키 미유(19위), 멘데 린(130위) 등 강력한 선수단을 꾸렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com