'어깨부상 투혼' 김우민 1500m 8위 '충격'...막내 김준우 5위 선전-中 괴력의 장잔숴 金 2관왕[아이치-나고야아시안게임]

김우민, 출격 준비

2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 종목 경기를 하루 앞둔 19일 도쿄 아쿠아틱스 센터 한국 수영 김우민

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[스포츠조선 전영지 기자]부상 투혼을 발휘한 '킹우민' 김우민(강원특별자치도청)이 두 번째 아시안게임 첫 개인전에서 8위에 머물렀다.

김우민은 22일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 자유형 1500ｍ 결선에서 15분16초52의 기록으로 8위에 올랐다. 전날 계영 800m에서 동메달을 합작한 '19세 막내' 김준우는 첫 아시안게임 개인전에서 14분57초13, 개인 베스트 기록으로 5위를 기록했다. 중국 장잔숴가 14분42초42로 1위, 전날 계영 800m 금메달에 이어 2관왕에 올랐다. 일본 다부치 가이토가 14분45초99로 2위, 이마후쿠 가즈시가 14분54초37로 3위를 기록했다.

아쉬워하는 김우민

역영하는 김준우

3년 전 항저우 대회 이 종목에서 김우민은 15분 01초07의 기록으로 은메달을 획득했고, 주종목 400m와 800m, 계영 800m에서 3관왕에 올랐다. 그러나 이번 대회를 앞두고 어깨 인대 부분 파열 부상으로 어려움을 겪었다.

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개인전 첫 레이스인 최장거리 1500m도 중국, 일본 에이스의 진검승부였다. 엔트리 기록은 4번 레인 일본 다부치 가이토(24, 14분45초57)가 가장 빨랐다. 3번 레인엔 일본 신성 이마후쿠 가즈시(19, 14분52초45)가 포진했다. 중국은 5번 레인에 '신성' 장잔숴(19, 14분51초93), 2번 레인에 '디펜딩챔프' 페이리웨이(23, 14분55초62)가 나섰다.

아쉬움 속 경기장 나서는 김우민

초반 레이스는 김우민과 다부치, 김준우가 1~3위 선두권을 이어갔다. 김우민은 초반 강하게 스퍼트하며 첫 100m 1위를 달렸다. 일본 다부치가 100m까지 3위를 달리다 150m 구간에서 1위로 올라섰다. 이후 600m까지 1위를 유지했다. 450m까지 2위를 유지하던 김우민이 이후 3위로 떨어지면서 막내 에이스 김준우가 500m에서 2위로 올라왔고, 750m까지 2위를 유지했다. 김우민이 650m 이후 5위로 밀리며 800m.구간에서 8위까지 떨어졌다. 김우민은 지난 3월 열린 국가대표선발전에서 개인 최고기록 14분54초25에 근접한 14분54초38의 기록으로 우승했지만 부상 탓에 제 기량을 보여주지 못했다.

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김준우 역시 초반 스퍼트 탓인지 800m에서 3위로 떨어졌고 850m에서 4위로 떨어졌다. 1350m 이후 5위로 떨어진 후 그대로 터치패드를 찍었다. 그러나 첫 아시안게임에서 본인의 베스트 기록을 2초 가까이 줄여내며 향후 성장 가능성을 입증했다.

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김우민의 예기치 않은 부진 속에 '중국 19세 신성' 장잔숴의 약진은 눈부셨다. 초반 4~5위권에서 웅크렸던 '중국 신성' 장잔숴가 중반 이후 대반전을 노렸다. 850m구간에서 3위로 치고 올라오더니 1000m 구간에서 일본 다부치를 제치고 1위를 꿰찼다. 이후 흔들림 없는 페이스로 1위를 유지하며 다부치와의 격차를 벌렸다. 14분42초42의 기록으로 금메달을 확정 지었다.

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자유형 100m부터 1500m까지 개인전 5종목에 출전하는 '전천후 레이서' 장잔숴는 전날 계영 800m에서 중국의 최종 영자로 나서 200m 구간을 1분42초대로 주파하는 미친 스퍼트로 일본을 제치고 중국의 역전 금메달을 이끌었다. 스피드에서 눈부신 괴력을 입증한 데 이어 이날 1500m 챔피언에 오르며 지구력 면에서도 괴력을 입증해보였다.

평소답지 않은 무거운 몸놀림으로 초반 1위에서 8위까지 떨어지며 우려를 안긴 김우민이 처음 계획대로 200m부터 800m까지 모두 소화할 수 있을지 팬들의 우려를 자아내고 있다. 김우민은 23일 자유형 200m, 24일 자유형 800m, 계영 400m, 24일 주종목 자유형 400m에 출전할 예정이다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com