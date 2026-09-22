MMA 첫 아시안게임 메달을 땄는데... 감독, 코치, 선수 모두 "죄송합니다"

한국 종합격투기 역사상 처음으로 아시안게임에서 메달을 획득한 이보미가 시상식 후 동메달을 목에 걸고 기념촬영을 했다. 사진제공=대한MMA총협회

한국 MMA 대표팀 김금천 감독과 이보미, 권아솔 수석코치가 인터뷰를 하고 있다. 사진제공=대한MMA총협회

Advertisement

Advertisement

대한민국 최초의 MMA 국가대표 선수단이 이보미(27)의 동메달 1개로 2026 아이치·나고야 아시안게임 공식 일정을 모두 마쳤다.

이번 아이치-나고야 아시안게임에서 종합격투기가 처음으로 정식 종목으로 채택됐다. 이보미와 윤태영 최은석 등 3명이 대한민국 최초의 국가대표로 선발됐다. 이보미는 -54kg 모던, 최은석(20)은 -71kg 모던, 윤태영(30)은 -77kg 트래디셔널에 출전해 금메달을 노렸다.

대회 결과 이보미 혼자 동메달을 따냈고, 최은석과 윤태영은 아쉽게 8강에서 탈락했다. 특히 이보미가 4강전 진행 도중 쇄골 골절로 인해 패한 것이 아쉬웠다.

Advertisement

이보미는 당시 상황에 대해 "팔을 움직일 수 있는지 저 혼자서 계속 테스트를 해봤는데 힘이 아예 들어가지 않고, 통증이 많이 있어서 참고 할 수는 있지만, 했다면 더 참담한 결과를 낳지 않았을까 생각해서 못하겠다고 얘기했습니다. 많이 응원해주시고, 도와주셨는데 그만큼 더 좋은 결과를 가져왔어야 되는데 그러지 못해서 죄송합니다. 사랑합니다"라고 설명했다.

현재 상태에 대해 이보미는 "어깨가 좋지 않습니다. 어제도 너무 아파서 계속 끙끙 앓고 있다가 다시 겨우 잠들었다, 깼다를 반복했습니다. (결과가) 많이 아쉽습니다. 감독님과 수석코치님이 짜주신 작전대로 제가 침착하게 잘 수행했어야 하는데 제가 조급하게 굴어서 망친 것 같아서 죄송합니다"라고 말했다.

Advertisement

권아솔 수석코치는 "(이)보미가 대한민국 MMA 역사상 최초로 메달리스트가 됐다는 게 엄청난 일이라고 생각합니다. 모든 국민들이, 모든 MMA인들이 MMA를 사랑하는 사람들이 진짜 한마음 돼서 보미의 메달을 축하해 주셨으면 좋겠고, 너무 고생했고, 아쉽게 8강에서 진 (윤)태영이나 (최)은석이도 사실 너무 잘했고, 너무 열심히 했는데 애들 잘못이 아니고 다 저희가 못 가르친 것 같습니다. 선수들에게 너무 미안합니다"라며 고개를 숙였다.

Advertisement

김금천 감독은 "일단 선수들이 심리적으로, 신체적으로 가장 고생 많이 했고, 저보다 더 신경 많이 써주신 권아솔 수석코치님, 오인택 대표님, 정문홍 회장님께 너무나 감사하고, 너무나 죄송한 마음입니다. 이번 대회에서 기대에 미치지 못한 점 죄송하게 생각하고 있습니다. 죄송합니다. 대한민국 MMA를 위해서 응원해 주시고, 많이 기대를 해주신 국민분들과 팬분들께 진심으로 감사드리고, 죄송한 마음입니다. 이번 결과가 물론 값진 보미 선수의 동메달이 있지만, 기대에 미치지 못한 것은 모두 제가 능력이 부족해서 이뤄진 점이니까 선수들보다는 지도자인 저에게 모든 책임을 물어주시고, 거기에 대한 책임은 제가 다 지겠습니다"라며 결과에 대해 책임지겠다는 뜻을 전했다.

Advertisement

이어 "이번 아시안게임은 끝났지만, 12월 실내 무도 아시안게임이 남아서 그 대회를 준비하고 있는 선수들 그리고 모든 임원진들이 열심히 더 힘내서 일할 수 있도록 많은 응원과 관심을 부탁드립니다. 내년에 정문홍 회장님께서 (종합격투기가) 올림픽에 들어갈 수 있도록 세계선수권대회와 아시아선수권대회를 한국에서 치를 예정입니다. 많은 관심 부탁드리고, 우리 대한민국은 하나입니다. 다같이 힘써서 도와주시고, 무엇보다도 선수 등록을 해주셔서 정말로 국가대표 선발전에 모두 출전할 수 있게끔 더욱 강력한 하나의 팀이 될 수 있도록 많은 참여 부탁드리겠습니다. 다시 한번 머리 숙여 죄송하다고 인사드립니다. 죄송합니다"라고 말했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com