'날벼락' 中 탁구 팬 역대급 태세전환, '8강 유력 상대' 신유빈만 웃는다...'韓 상대 50전 50승' 세계 1위 패배에 조롱 쇄도, "정상에서 추락, 1위가 고작 이정도"

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[스포츠조선 이현석 기자]세계 랭킹 1위를 향한 중국 팬들의 집중포화가 떨어졌다.

중국의 소후닷컴은 22일(한국시각) '왕만위가 경기에서 진 것 자체는 놀라운 일이 아니다. 놀라운 것은 패배 후 24시간 동안 벌어진 일이다'라며 왕만위를 둘러싼 반응을 조명했다.

왕만위는 20일 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단체전 C조 조별리그 마카오와 경기에서 중국의 1단식 주자로 출전해 주위링에게 게임스코어 1-3(9-11, 9-11, 11-7, 11-13)으로 패했다. 첫 두 게임을 모두 9-11로 내주며 불안한 스타트를 보인 왕만위는 3게임을 11-7로 잡아내며 반격에 성공하는 듯 보였지만 4게임에서 접전 끝에 11-13으로 무너지면서 결국 무너졌다. 중국은 이후 세 경기를 가져오며 마카오를 3-1로 꺾었지만, 왕만위의 충격적인 패배에 중국은 놀랄 수밖에 없었다.

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사진=X 캡처

물론 상대가 만만하지는 않았다. 마카오 대표로 나선 주위링은 과거 중국 국가대표로서 세계랭킹 1위까지 올랐던 실력자다. 월드컵 단식 우승, 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 도하 우승 경력 등을 갖췄다. 하지만 왕만위의 최근 위상을 고려하면 분명히 아쉬운 패배다. 왕만위는 최근 쑨잉샤까지 밀어내고 여자 단식 세계 1위로 올라섰다. 왕만위는 2024년 파리 올림픽에서도 쑨잉사, 천멍과 단체전 금메달의 주역이기도 했다. 한국 선수를 상대로 유독 강하다. 국제대회 단식에서 한국 선수 상대 50전 50승, 저승사자와 다름없는 전적을 보유 중이다.

왕만위는 경기 후 인터뷰에서 "어떤 경기든 더 열정적이고 집중해야 한다"며 "오늘 코트에서의 움직임과 집중력이 좋지 않았다. 코트 위에서 순간적으로 멍해지는 느낌이 올 때가 있었다. 첫 경기에서 주위링 같은 선수와 맞붙는 건 정말 어려운 일이다"고 밝혔다.

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중국 팬들의 비판이 쏟아졌다. 소후닷컴은 '일부 사람들은 왕만위의 올해 패배 기록을 하나하나 찾아내어 결정적 증거 목록을 만들었다. 말도 안 되는 일이다. 한 선수가 졌더라도 팀 동료가 이기면 팀이 이기는 것이다. 탁구 단체전 역사상 이런 일은 수없이 많았다. 하지만 점수보다 욕설이 쏟아졌다'라고 전했다.

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사진=X 캡처

소후닷컴에 따르면 일부 중국 팬들은 "정상에 올랐다가 추락했네", "세계 1위도 겨우 이 정도밖에 못 해", "국제 대회에서는 무능하네"라고 부정적인 반응을 보였다고 알려졌다. 다만 소후닷컴은 '어떤 사람들은 경기를 보지도 않고 1대3이라는 점수만 보고 비난의 목소리에 동참했다는 점이다'라며 중국 팬들의 태도를 지적했다.

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한편 왕만위는 신유빈과 여자 단식에서 격돌할 가능성이 크다. 신유빈은 앞서 19일 이번 대회 여자 단식 탁구 대진 추첨이 완료됐다. 1회전 64강을 부전승으로 통과하고, 2회전에서 마시드 아시트리(이란)-시트라 라스미(인도네시아)의 경기 승자와 16강 진출을 두고 맞대결을 벌인다. 문제는 8강이다. 그중 상대는 왕만위로 정해졌다. 두 선수가 8강까지 오르면 맞대결을 벌이게 된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com