'충격' 중국 금메달 4개, 한국 0개...효자 종목 '노골드' 대위기! 中만 신났다 "우린 세계 신기록"

사진캡쳐=소후닷컴

은메달의 주인공 반효진-박하준 (도요타[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 22일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10m 공기소총 혼성 단체전 시상식에서 은메달을 차지한 한국 반효진(오른쪽)과 박하준이 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.22 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]한국의 꿈을 박살내고 있는 중국은 웃고 있다.

반효진과 박하준은 22일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 공기소총 혼성 10m 결선에서 각각 252.6점, 250.3점을 쏴 502.9점을 합작해 2위를 기록했다.

경기 후 중국 소후닷컴은 한국을 꺾은 왕쯔페이와 성리하오 듀오 소식을 주목했다. 매체는 '셩리하오와 왕쯔페이로 구성된 중국 대표팀은 합계 507.1점을 기록하며 세계 신기록(종전 506.7점)을 경신하고 금메달을 차지했다. 한국이 은메달, 일본이 동메달을 따냈다. 이와 동시에 셩리하오는 이번 대회 '3관왕'에 올랐으며, 왕쯔페이는 '2관왕'을 달성했다'고 기뻐했다.

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결선에서도 중국은 선두를 내줄 생각이 없었다. 소후닷컴은 '16번째 발에서 셩리하오가 만점인 10.9점을 쏘며 중국이 336.8점으로 1위를 유지, 2위 일본을 1.0점 차로 앞섰다. 17번째 발이 끝난 뒤 한국이 일본을 제치고 2위로 올라섰으나, 중국은 여전히 선두를 지켰다. 18번째 발에서는 일본 선수 두 명이 각각 10.9점과 10.7점을 쏘는 기염을 토하며 한국을 재역전해 2위로 복귀했고, 합계 376.3점을 기록한 인도가 4위로 가장 먼저 탈락했다'며 경기 상황을 설명했다.

은메달의 주인공 반효진 (도요타[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 22일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10m 공기소총 혼성 단체전 시상식에서 은메달을 차지한 한국 반효진이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.22 saba@yna.co.kr(끝)

계속해서 중국의 선두였다. 한국은 일본과 2위를 두고 경쟁했다. 20~21번째 발에서 한국이 일본을 극적으로 재역전했다. 20번째 발에서는 박하준이 9.9점으로 부진하며 한국이 3위로 떨어져 일본에 0.8점 차로 뒤처졌지만 21번째 발에서 박하준이 10.9점을 쏜 반면, 일본의 하나카와 나오키가 9.5점 실수를 범하면서 한국이 다시 재역전에 성공했고, 일본이 3위(동메달)로 대회를 마감했다.

한국과 중국의 마지막 싸움, 중국은 흔들리지 않았다. 22번째 발에서 왕쯔페이와 셩리하오가 각각 10.8점과 10.7점을 쐈고, 한국의 반효진이 10.7점을 쐈으나 박하준이 10점에 미달하며 중국이 점수 차를 더 벌렸다. 23번째 발에서는 박하준이 10.9점, 셩리하오가 10.6점을 기록하고 두 여자 선수 모두 10.7점을 쏘아 중국이 한국에 4.3점 차로 앞서나갔다. 24번째 발에서는 셩리하오 10.1점, 박하준 10.5점, 왕쯔페이 10.6점, 반효진 10.3점을 기록했다.

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결국 중국의 금메달로 마무리됐다. 중국의 압도적 실력에 사격이 효자 종목을 노릇을 못하고 있는 중이다. 이번 대회를 앞두고 사격 대표팀의 목표는 금메달 5개, 은메달 9개 이상이었다. 하지만 사격 2일차까지 금메달 소식이 들리지 않고 있다. 중국이 금메달을 싹쓸이하는 중이다.