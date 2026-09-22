[나고야 LIVE]윤장현, 남자 플뢰레 개인전 4강서 13-15 석패...값진 동메달!

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[도코니메=스포츠조선 박찬준 기자]'남자 플뢰레의 희망' 윤정현(25·화성특례시청)이 생애 첫 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다.

세계랭킹 32위인 윤정현은 22일 일본 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 남자 플뢰레 개인전 4강전에서 홍콩의 라이언 초이에 13대15로 패했다.

윤정현은 앞서 8강전에서 우즈베키스탄의 다닐 크라프트소프를 15대5로 제압했다. 윤정현은 초반부터 크라프트소프를 강하게 몰아붙였다. 5-0까지 앞서갔다. 이후에도 계속해서 치고 나갔다. 연속해서 공격을 성공시키며 10점 고지를 먼저 밟았다. 이후에도 윤정현의 공격은 계속됐고, 완승을 챙겼다.

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4강에서 싱가포르의 사무엘 엘리야 롭슨을 15대12로 제압한 라이언 초이를 만났다. 초반은 좋지 않았다. 먼저 석점을 내줬다. 하지만 빠르게 흐름을 찾았다. 연속해서 공격을 성공시키며 5-5 동점을 만들었다.

이후 다시 주도권을 내줬다. 6-10까지 벌어졌다. 윤정현은 포기하지 않았다. 꾸준히 점수를 쌓으며 추격했다. 9-11까지 쫓아갔다. 한점씩 주고받는 양상이 이어졌다. 중요한 순간 윤정현의 찌르기가 터지며 11-12 한점차까지 추격했고, 끝내 동점까지 만들어냈다.

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하지만 거기까지였다. 다시 두 점을 내줬다. 13-14까지 따라갔지만, 마지막 점수를 내주며 패했다.

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윤정현은 조별예선부터 뜨거운 칼끝을 자랑했다. 조별예선 5전승을 거뒀다. 25점을 올리는 동안 9점 밖에 내주지 않았다. 득실차 +16으로 3위에 자리했다. 윤정현의 기세는 16강에도 이어졌다. 대만의 천이퉁을 15대4로 완파했다. 윤정현은 8강에서도 승리하며 동메달을 확보한데 이어 준결승에서도 승리하며 은메달까지 확보했다.

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윤정현은 특이한 이력의 선수다. 15세때 러시아에서 생활하며 펜싱에 재능이 있다는 것을 발견했다. 러시아서 만난 세르게이 이바노비치 코치의 권유로 한국에서도 선수생활을 이어갔고, 대표 선수까지 됐다. 2024년 아시아선수권 단체전 은메달을 시작으로, 2025년에는 아시아선수권 개인전 동메달을 거머쥐었다. 2025년 이집트 카이로 월드컵에서 개인전 동메달을 거머쥔 것은 커리어 최고의 순간이다.

이번 대회 개인전과 단체전 금메달을 목표로 달려온 윤정현은 개인전서 동메달을 획득했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com