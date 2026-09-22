'효자 종목' 수영 또 사고쳤다! 한국 신기록 달성...하지만 중국-일본에 밀려 400m 혼계영 동메달

김영범, 금메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 1위로 결승선을 통과한 한국 김영범이 기뻐하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 수영 전사들이 동메달을 목에 걸었다.

대한민국 남자 혼계영 대표팀은 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 혼계영 400m 결선에서 동메달을 획득했다.

한국은 예선에서 전체 5위로 결선에 올랐다. 예선 1조, 4레인에서 준비했다. 배영을 맡은 윤지환이 선두로 치고 나왔다. 하지만 바레인이 치고 나오면서 2위로 바통을 넘겼다. 평영 주자인 조성재가 달릴 때 경쟁국들이 빠르게 치고 올라왔지만 2위를 내주지는 않았다. 카자흐스탄이 선두를 질주하는 가운데, 평영을 맡은 김지훈은 2위를 수성하며 패드를 터치했다. 마지막 주자인 에이스 황선우가 추격을 시도했다. 막판 스퍼트를 해냈지만 아쉽게 2위로 들어왔다. 3분39초17의 기록이었다.

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다른 경쟁국과 비교했을 때는 썩 좋은 성적은 아니었다. 일본, 중국, 인도네시아, 카자흐스탄에 밀려 5위로 결선에 진출한 상황. 항저우 대회 은메달 성과 이상을 가져오기 위해선 기록을 더 줄여야 했다.

남자 계영 800ｍ 동메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 800m 자유형 계영 결승에서 동메달을 획득한 김준우(왼쪽부터), 김우민, 이호준, 황선우가 시상대에 오르고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

예선과 다른 명단을 준비한 한국이다. 이주호 최동열 양재훈 김영범이 준비했다. 한국은 2레인에서 출발했다. 배영 주자 이주호는 일본과 2위권을 형성했다. 중국이 페이스를 엄청 높이며 레이스를 이끌었다.

평영 주자 최동열은 초반부터 치고 나가면서 일본을 따라잡기 시작했지만 끝심이 아쉬웠다. 접영 주자 양재훈이 페이스를 높여야 했다. 일본은 중국을 거의 따라잡고 있었다.

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마지막 주자인 김영범이 속도를 내봤지만 격차를 따라잡기에는 이미 너무 벌어진 상태였다. 중국이 금메달, 일본이 은메달을 차지했고, 한국은 3위로 들어왔다. 그래도 3본31초 97로 한국 신기록을 세우며 발전하고 있다는 걸 증명했다.