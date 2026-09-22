K-어벤져스,'혼계영400m' 中 日에 이어 동메달, 2연속 메달! 초신성 김영범 '금1 은1 동1'[아이치-나고야아시안게임]

결승 경기 나선 한국 대표팀

대한민국 항저우아시안게임 혼계영 400m 은메달. 왼쪽부터 배영 이주호, 평영 최동열, 접영 김영범, 자유형 황선우. 사진=스포츠조선 DB

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[스포츠조선 전영지 기자]'황금세대' 어벤져스가 아이치-나고야아시안게임 혼계영 400m에서 2연속 메달을 목에 걸었다.

이주호, 최동열, 양재훈, 김영범으로 구성된 대한민국 혼계영 대표팀은 22일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 혼계영 400m 결선에서 3분31초97의 한국신기록으로 8개팀 중 3위, 동메달을 획득했다.

쉬자유, 동지하오, 쉬팡, 판잔러의 중국이 3분27초89로 금메달, 다케하라 히데카즈, 오하시 신, 미츠나가 ??, 무라사 다쓰야의 일본이 3분28초70으로 은메달을 확정 지었다.

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배영, 평영, 접영, 자유형 순으로 각국, 각 종목 최고의 선수들이 자웅을 겨루는 단체전 혼계영 종목, 대한민국은 3년 전 항저우에서 이주호-최동열-김영범-황선우로 구성된 대표팀이 3분32초05의 한국신기록을 찍으며 중국에 이어 2010년 광저우 대회 이후 13년만의 은메달을 획득했었다. 김영범 대신 양재훈이 접영을, 23일 자유형 200m 출전을 앞둔 황선우 대신 김영범이 나선 대표팀이 3년 전 은메달 기록을 줄여내는 한국신기록과 함께 2연속 메달을 목에 걸었다.

첫 배영 구간 '베테랑 캡틴' 이주호가 100m를 53초92, 3위로 주파했다. 이어 평영 에이스 최동열이 1분53초90, 3위를 유지했고 접영 구간 '백전노장' 양재훈이 2분44초48, 3위로 최종 자유형 영자 김영범에게 바통을 넘겼다.

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자유형 100m에서 판잔러에게 0.04초차로 역전 금메달을 내준 '초신성' 김영범이 폭풍 스퍼트했다. 중국 판잔러, 일본 무라사를 맹추격했다. 3분31초97, 3위로 레이스를 마쳤다. 3년 전 접영 영자로 뛰었던 김영범이 자유형 영자로 2연속 메달을 확정지으며 자유형 100m 은메달, 자유형 50m에 이어 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 획득했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com