"어깨 회전근개 연골 부분파열...그래도 포기못해" 불굴의 김우민 부상투혼 8위 후 눈물 펑펑[아이치-나고야아시안게임]

아쉬움 속 경기장 나서는 김우민

아쉬워하는 김우민

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[스포츠조선 전영지 기자]'킹우민' 김우민(강원특별자치도청)이 자유형 1500m 경기 후 눈물을 펑펑 쏟았다.

김우민은 22일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 자유형 1500ｍ 결선에서 15분16초52의 기록으로 파이널리스트 8명 중 최하위 8위에 머물렀다.

실패를 몰랐던 선수, 200m부터 1500m까지 전종목 훈련과 경기에 출전하는 철인, 파리올림픽 무대에서도 오롯한 강심장으로 어김없이 포디움에 올랐던 '킹우민'이 두 번째 아시안게임에서 처음으로 시련을 마주했다. 김우민은 "훈련하면서 두 달 전부터 어깨가 아팠는데, 단순 염증인 줄 알고 병원에 갔더니 회전근개(어깨 힘줄)와 관절와순(어깨 연골)에 이상이 있다는 진단을 받았다"고 털어놨다. "왼쪽 어깨 회전근개 극상근과 연골이 부분 파열됐고, 뼈와 힘줄이 부딪혀 염증을 유발하는 충돌 증후군 진단을 받았다"고 공개했다.

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어깨 부상에도 불구하고 김우민은 재활과 훈련을 병행하며 출전을 강행했다. "출국 직전 병원을 찾았던 상황이라 당장 손을 쓸 수도 없는 상황이었다. 그동안 열심히 준비한 게 아까웠고, 테이퍼링(훈련량 감량) 기간 훈련량이 줄어들면 괜찮을 거라는 생각으로 버텼다"고 했다. "어제 계영 800ｍ를 치르고 나서도 나름대로 괜찮다고 생각해 오늘도 힘을 내보려 했는데 레이스 도중 통증이 올라왔다. 마음은 간절한데 몸이 전혀 따라주지 않으니 너무 억울하고 막막했다"며 눈물을 흘렸다. "감독님께서 무리하다가 남은 경기에 지장을 줄 수 있다고 만류하고 걱정하셨지만, 스스로 그런 우려를 다 무시하고 '그래도 해보자'는 마음으로 나섰다"며 "하지만 통증 앞에서 아무것도 할 수 없었고, 레이스를 하면서도 계속 우울한 마음이 들었다"고 돌아봤다.

김우민은 "포기는 하지 않는다. 아프더라도 계속 밀어붙여 보고 싶다"며 "그동안 훈련해 온 것이 너무 아깝기 때문에 최대한 끝까지 다 뛰어보고 싶은 마음"이라고 출전 의지를 표했다. 대한수영연맹 측은 "일단 22일 자유형 200ｍ는 불참할 예정이다. 자유형 800ｍ는 의무진과 상의 후 출전 여부를 결정할 것이다. 주종목인 자유형 400ｍ는 현재까지는 출전하는 쪽으로 준비 중"이라고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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