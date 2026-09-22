"러시아는 태권도가 비싸서, 펜싱 했어요" '8년 만의 男플뢰레 메달리스트' 윤정현이 더한 값진 동메달..."플뢰레 부활 이바지할 것, LA올림픽도 잘해볼게요"[나고야 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"이제 시작이다!"

남자 플뢰레의 '새로운 희망'으로 떠오른 윤정현(25·화성특례시청)의 미소였다. 윤정현이 생애 첫 아시안게임에서 사고를 쳤다. 동메달을 목에 걸었다. 세계랭킹 32위인 윤정현은 22일 일본 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 남자 플뢰레 개인전 4강전에서 홍콩의 라이언 초이에 13대15로 패했다. 하지만 값진 동메달을 수확했다.

4강에서 싱가포르의 사무엘 엘리야 롭슨을 15대12로 제압한 '세계선수권 우승자' 라이언 초이를 만났다. 초반은 좋지 않았다. 먼저 석점을 내줬다. 하지만 빠르게 흐름을 찾았다. 연속해서 공격을 성공시키며 5-5 동점을 만들었다.

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이후 다시 주도권을 내줬다. 6-10까지 벌어졌다. 윤정현은 포기하지 않았다. 꾸준히 점수를 쌓으며 추격했다. 9-11까지 쫓아갔다. 한점씩 주고받는 양상이 이어졌다. 중요한 순간 윤정현의 찌르기가 터지며 11-12 한점차까지 추격했고, 끝내 동점까지 만들어냈다.

하지만 거기까지였다. 다시 두 점을 내줬다. 13-14까지 따라갔지만, 마지막 점수를 내주며 패했다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 윤정현은 "라이언 초이가 몇개월 전만 하더라도 세계랭킹 1위였다. 굉장히 힘든 경기가 될 거라 생각했다. 동메달도 나에겐 값지지만, 한편으로는 또 굉장히 아쉬웠다"고 했다.

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이어 "펜싱에서는 자신감과 기세가 중요하다. 하지만 기세에서 밀렸던 것 같다. 이후 자신있게 하면서 운이 따랐는데, 판정에서 아쉬움이 있었다. 나는 맞다고 했지만, 비디오판독에서 아니라고 하니 순응하는 수 밖에 없었다"며 "사실 마지막 상대 공격이 내가 하려고 했던건데 결국 여기에 당하니까 내가 먼저할껄 하는 아쉬움이 있었다"고 했다.

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그럼에도 값진 승부였다. 윤정현은 "바로 며칠 뒤에 있는 단체전이 있다. 여기서 가능성을 본 것 같다. 오늘 다 못한 거 그때 가서 최대한 많이 보여드리고 싶다"고 했다.

이번 동메달은 남자 플뢰레가 8년만에 만든 아시안게임 메달이다. 한때 남자 플뢰레는 김영호, 허준 등이 세계를 호령하며 한국 펜싱을 이끌었다. 윤정현은 "명맥을 살렸다는 표현은 굉장히 후한 평가다. 나는 아직 그 정도 레벨은 아니다. 요즘 남자 플뢰레 성적이 저조한데, 내가 이바지할 수 있다면 최선을 다해 끌어올리고 싶다"고 했다.

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윤정현은 특이한 이력의 선수다. 러시아에서 펜싱을 시작했다. 윤정현은 "아버지가 주재원이라 러시아에서 살았다. 운동을 좋아해서, 사실 태권도를 하고 싶었다. 헌데 너무 비싸더라. 그래서 펜싱을 했다"고 했다. 곧 그의 운명이 됐다. 펜싱에 재능이 있다는 것을 발견했다. 러시아서 만난 세르게이 이바노비치 코치의 권유로 한국에서도 선수생활을 이어갔고, 늦은 나이지만 부단한 노력을 기울여 대표 선수까지 됐다. 아시안게임 동메달까지 차지했다.

윤정현은 이번 대회를 통해 한뻠은 자란 모습이다. 그는 "자기 전까지 내가 메달을 딸 수 있을까 싶었다. 운이 좋았다. 이 경험을 통해 이제 앞으로 국제대회나 올림픽에서 더 잘할 수 있을 것 같다. 이제부터 시작"이라고 힘주어 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com