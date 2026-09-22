남자 핸드볼, '중동의 강호' 이란과 26-26 무승부

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국이 '중동의 강호' 이란과 우열을 가리지 못했다.

조영신 감독이 이끄는 대한민국 남자 핸드볼 대표팀은 22일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 이란과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 2차전에서 26대26으로 비겼다. 한국은 앞서 쿠웨이트와의 1차전에서 26대23으로 비겼다. 1승1무를 기록한 한국은 23일 오후 5시 30분 바레인과 3차전을 치른다.

한국은 경기 초반 어려움을 겪었다. 5-5 상황에서 연속 4실점하며 끌려갔다. 집중력을 발휘했다. 한국은 김연빈 김락찬 등의 연속 득점을 묶어 9-9 동점을 만들었다. 두 팀은 점수를 주고 받으며 팽팽하게 붙었다. 전반은 한국이 13-14, 1점 밀린 채 마쳤다.

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후반 초반도 이란의 분위기였다. 한국이 다시 추격했다. 야금야금 점수를 쌓아 19-19 균형을 맞췄다. 이후 두 팀은 점수를 주고 받으며 치열하게 겨뤘다. 두 팀은 누구도 결승골을 넣지 못한 채 26대26으로 경기를 마감했다. 한국은 김진영이 7득점하며 공격을 이끌었다. 전진수도 5골(성공률 100%)로 힘을 보탰다. 골키퍼 김동욱은 선방률 45%를 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com