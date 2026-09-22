대체 언제 경고 줘? 韓 에이스 넘어져도 외면한 日 주심...사우디 거친 파울에도 관대한 판정

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[스포츠조선 이현석 기자]석연치 않은 판정, 하필 주심은 일본 심판이었다.

대한민국 아시안게임 축구대표팀 감독은 22일 일본 나고야 미즈호공원 국립경기장에서 열리는 사우디아라비아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 최종전에서 2-0으로 리드하고 있다.

한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 김명준(헹크)이 공격 선봉을 맡고 엄지성(스완지시티) 이현주(아로카) 양민혁(베스테를로)이 공격 2선을 구축했다. 주장 이기혁(강원)과 이승원(이상 강원)이 중원에서 호흡을 맞췄다. 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 포백을 꾸렸고, 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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이번 대회 4연패를 노리는 한국이다. 2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방 대회, 2022년 항저우 대회까지 3연패를 일궈냈다. 흔들리는 한국 축구의 터닝포인트가 될 수 있는 대회, 금메달을 향한 의지가 강할 수밖에 없다. 한국은 앞서 카타르전 4대1 승리로 8강 진출을 이미 확정했다. D조는 한국, 카타르, 사우디아라비아 등 3팀이 경쟁했는데, 카타르가 이미 한국과 사우디에 모두 패하며 탈락했다.

이날 경기 주심은 가사하라 히로키, 부심은 미하라 준과 다케베 요스케였다. 모두 일본 국적의 심판이었다. 대기심은 중국의 진 징위안이었다. 주심인 히로키는 전반 시작부터 좀처럼 한국 선수들을 향한 파울에 휘슬을 불지 않았다. 전반 30분 이기혁이 상대에게 발뒤꿈치를 밟히고 쓰러졌을 때도 외면했다. 사우디는 주심의 관대한 판정에 한국 선수들을 향해 더 강하게 몰아붙였다.

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후반에도 이런 흐름이 이어졌다. 문제의 장면은 후반 9분, 엄지성이 상대 박스 근처에서 돌파하는 상황에서 사우디 수비가 대놓고 다리를 가격했다. 다리를 태클로 가격하며 엄지성은 그라운드에 뒹굴었다. 하지만 주심은 다시 눈을 돌렸다. 히로키 주심의 첫 경고는 후반 40분 압둘라지즈가 시간을 끄는 행위에서 나왔다. 이후 후반 42분 배준호의 무릎을 차는 행위 후에도 주심은 외면했다. 도리어 공을 손으로 잡은 배준호의 파울로 프리킥을 선언했다.

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앞서 농구에서도 심판들의 홈콜이 나오며 한국 선수들이 고전한 바 있다. 20일 열린 한국과 일본의 남자 농구 결승전, 홈콜이 쏟아졌다. 여준석의 골밑슛 과정에서 일어난 일본 선수의 거친 행동에 파울이 불리지 않더니, 최준용의 정상적인 블록슛은 파울로 불렸다. 이후에도 일본의 반칙성 플레이를 심판이 눈감는 등 어려움이 있었다. 남자 축구에서는 일본 심판이 한국을 향한 파울에 눈을 감았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com