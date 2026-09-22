'에페여제' 송세라가 금메달 후 가장 먼저 달려간 그곳, 'K-펜싱 키다리아저씨' 최신원 회장은 어김없이 그곳에 있었다[아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]"고마워. 고마워. 너무 수고했어."

'K-펜싱의 키다리아저씨' 최신원 대한펜싱협회장이 '에페여제' 송세라 (33·부산광역시청·세계 3위)의 아이치-나고야아시안게임 첫 금메달에 고마움을 전했다.

2일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 여자 에페 개인전 결승, 송세라는 '월드챔피언' 티카나 키리아(싱가포르)를 15대8로 돌려세운 직후 관중석의 노신사를 향해 내달렸다. 언제나처럼 관중석 1열에서 직관 응원하는 '펜싱 수장' 최신원 회장과 손을 맞잡으며 짜릿한 첫 금메달의 환희를 나눴다. 최 회장은 "고마워, 고마워, 너무 수고했어. 포상금 줄게"라는 말로 마음을 표했다.

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득점 환호하는 송세라

해병대 출신 최 회장의 국가관은 확고하다. 태극마크에 대한 열정, 애국심과 국대 선수들에 대한 애정은 상상 이상. 5년 전 도쿄올림픽에서 '도쿄하늘에 태극기를'을 슬로건 삼아 최고의 성적을 올렸던 K-펜싱은 이번엔 '아이치-나고야 하늘에 태극기를'을 슬로건으로 내걸었다. 지난 7월 홍콩세계펜싱선수권에서 송세라가 4년 만의 여자 에페 챔피언 타이틀을 탈환한 후 아시안게임을 앞두고 최 회장은 서울 워커힐호텔에서 캔미팅(자유롭고 편안한 분위기에서 진행하는 소통형, 목표지향적 회의)과 함께 포상식, 만찬을 주최했다. '아시안게임 최고 성적 달성'을 목표로 SK텔레콤의 AI 전력 분석, 종목별 코치 발표, 종목별 분임토의 후 각팀 주장 선수의 발표를 통해 '원팀'의 필승 결의를 다졌다. 최 회장과 협회는 선수들의 건의사항을 경청하며 아낌없는 지원을 약속했다. 보양식, 뷔페 만찬 후 최 회장은 "우리가 해야할 일은 꼭 같이 해내자. 아시안게임은 올림픽을 위해 준비하는 과정이다. 올림픽 금메달 3개를 위해 다함께 노력했으면 좋겠다"면서 송세라를 바라봤다. "할 수 있지?"라는 질문에 송세라는 "네! 할 수 있습니다"라고 씩씩하게 답했다. 이어 최 회장은 "다른 어느 나라도 아닌 대한민국, 태극기를 가슴에 달고 뛰는 만큼 자부심을 갖고 매순간 최선을 다해 열심히 임해주길 바란다"고 당부했다. '펜싱코리아'의 자부심을 되새겼다.

금메달 목에 걸고

승리의 순간

펜싱 경기 첫날, '세계 챔피언' 송세라가 보란 듯이 약속을 지켰다. 할 일을 해냈다. 부담감을 딛고, 8강에서 중국 탕쥔야오를 15대14, 4강에서 일본 데라야마 다마키를 15대14로 1점 차 박빙의 승부를 끝내 이겨내고 기어이 포디움 가장 높은 곳에 올랐다. 대한민국의 6번째 금메달, 대한민국은 아시안게임 여자 에페 개인전에서 2018년 자카르타·팔렘방 대회 강영미, 2023년 항저우 대회의 최인정에 이어 3연속 정상을 굳게 지켰다. 항저우에서 대표팀 선배 최인정에게 금메달을 내주며 은메달을 목에 걸었던 송세라가 금빛 메달을 목에 걸고 활짝 웃었다. 과의 결승 맞대결을 내주며 은메달을 획득했던 송세라는 두 번째 도전에서 국제 종합대회 개인전 첫 금메달을 거머쥐었다. 용장 밑에 약졸 없다. 사기충천한 펜싱코리아의 금빛 도전은 계속된다. 23일 남자 사브르와 여자 플뢰레 개인전이 이어진다. 남자 사브르 끝판왕 오상욱(대전광역시청)이 2연패에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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