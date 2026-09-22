'삐약이' 신유빈 에이스 역할 200% 미친 활약! 싱가포르에 3-0 완승, 여자 탁구 단체전 4강 진출...숙명의 한일전 성사

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[스포츠조선 김대식 기자]'삐약이' 신유빈이 한국을 4강으로 이끌었다.

석은미 감독이 이끄는 대한민국 여자 탁구대표팀이 22일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 싱가포르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단체전 8강에서 매치 스코어 3대0(3-1 3-2 3-0)으로 완승했다. 이제 준결승 상대는 '이겨야 사는' 일본이다.

제1단식, 첫 주자는 에이스 신유빈이었다. 서 린 치엔을 상대로 첫 세트부터 압도적인 기량을 선보였다. 11-4로 첫 게임을 가볍게 가져왔다. 2게임도 11-6으로 흔들림이 없었다. 3게임 초반 리드를 허용한 후에 서 린 치엔이 기세를 이어가며 한 게임을 뺏겼지만 4게임 흐름을 되찾아 3대1로 승리했다.

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제2단식, 주천희가 로이 밍 잉과 마주했다. 1게임을 11-9로 가져왔지만 2게임을 8-11로 내주며 흔들렸다. 경기가 치열하게 전개됐다. 주천희가 3게임을 11-5로 가져오면서 승기를 잡아가는가 했지만 4게임을 3-11로 일방적으로 내주고 말았다. 마지막 5게임, 주천희가 일찌감치 앞서가면서 우위를 잡았지만 로이 밍 잉도 포기하지 않고 추격했다. 천신만고 끝에 11-9로 승리, 게임 스코어 3대2. 매치 스코어 2-0으로 앞서나갔다.

제3단식, 막내 김나영이 탄 자오 윤을 상대로 1게임을 11-8로 가져왔다. 2게임은 11-5로 압도했다. 김나영은 한치의 방심도 없이 3게임을 승리하면서 한국은 싱가포르를 압도했다.

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4강 상대는 '숙적' 일본이다. 일본은 8강에서 대만을 매치스코어 3대0으로 잡았다.