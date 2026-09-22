'장우진+오준성+안재현 완벽 경기력' 남자 탁구, 홍콩에 3-0 완승, 준결승 진출!...4강 상대 '숙적' 일본

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[스포츠조선 김대식 기자]일본만 넘으면 은메달 확보다.

대한민국 남자 탁구대표팀은 22일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 홍콩과의 탁구 단체전 8강에서 매치 스코어 3대0으로 완승하며 준결승에 올랐다. 상대는 숙적 일본이다.

제1단식 '톱랭커' 장우진이 기분좋은 시작을 알렸다. 챈 볼드윈을 상대로 11-7, 11-4, 11-8로 내리 3게임을 가져와 동료들의 어깨를 가볍게 했다.

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제2단식 '막내온탑' 오준성은 웡춘팅을 상대로 1-2게임 11-8, 11-7로 승리했다. 3게임, 듀스 접전을 이겨내며 오준성이 12-10으로 승리, 게임 스코어 3대0, 매치 스코어 2-0으로 앞서나갔다.

제3단식 '탁구천재' 안재현이 출격했다. 람 시우 항과 첫 게임부터 듀스 혈투를 펼쳤지만 안재현이 13-11로 승리했다. 2게임을 초반 대량 실점하며 4-11로 내준 후 3게임 듀스까지 가는 접전끝에 13-11로 승리하며 고비를 넘겼다. 4게임 또 한 번의 듀스 전쟁을 12-10으로 이겨내며 4강행을 확정지었다. .

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준결승에서 한국은 난적 일본과 마주한다. 일본은 8강에서 카자흐스탄을 3대0으로 제압했다.