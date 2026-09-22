"아시안게임 金, 너무 맛있네요" 우여곡절 끝에 생애 첫 AG 개인전 금메달 거머쥔 송세라의 미소...힘든 재활 이겨냈기에 더 값진 결과 "단체전도 잘할게요"[나고야 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"아시안게임 금메달, 너무 맛있네요."

마침내 아시아 정상에 선 '여자 에페 에이스' 송세라(33·부산광역시청)의 미소였다. 송세라가 마침내 생애 첫 아시안게임 금메달을 목에 걸었다. 그는 22일 일본 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 개인전 결승전에서 싱가포르의 압둘 티카나흐 키리아를 15대8로 제압했다.

송세라는 한국 펜싱에 이번 대회 첫 번째 금메달을 안겼다. 관중석에 있던 최신원 대한펜싱협회장이 환호했다. 그는 "항저우 대회에서 따지 못한 금메달을 목에 걸 수 있어 너무 행복하다"며 "스스로의 도전이었기에 이번 금메달은 나에게 큰 의미가 있다"고 기뻐했다.

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송세라는 설명이 필요없는 한국 에페의 에이스다. 2013년부터 태극마크를 단 그는 2022년 세계선수권대회에서 한국 선수로는 20년 만에 여자 에페 정상에 올랐다. 지난 7월에는 홍콩세계펜싱선수권에서 4년 만에 정상을 탈환했다.

세계선수권 개인전 금메달만 2개를 획득했지만, 아시안게임 금메달은 없었다. 3년 전 항저우 대회선 레전드 선배 최인정과 결승서 맞붙어 은메달에 만족해야 했다. 그래서 더 이를 악물었다. "메이저 대회에서 개인전 금메달이 없었기 때문에 이번에는 따고 싶다는 마음이 굉장히 컸다. 응원하시는 분들에게 뭔가 보여드려야 한다는 생각이 많았다."

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금메달까지 가는 길은 쉽지 않았다. 송세라는 "대진표를 봤는데 쉽지 않은 상대들이 있어서 긴장을 많이 했다. 스스로한테 집중하자고 혼잣말을 많이 했다. 그냥 자신 있게 한 결과"라고 했다. 그녀가 꼽은 고비는 중국의 탕준야와 치른 8강전이었다. 14-14, 한점만 주면 무너지는 상황이었지만 절묘한 찌르기로 15점을 먼저 획득했다. 송세라는 "세계선수권 4강에서 만났던 선수다. 뛰기 전부터 쉽지 않을거라 생각했다. 마지막에 자신있게 한게, 내가 운이 더 좋았던 것 같다"고 했다.

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개최국 일본의 타마키 데리야마를 만난 4강전, 이번에는 더 힘겨웠다. 3피리어드에서 역전을 허용했다. 13-14, 한 점만 내주면 금메달 꿈이 물거품되는 순간이었다. 게다가 에페는 펜싱에서 '동시타'가 허용되는 유일한 종목이다. 다행히 기가 막힌 공격으로 승부를 원점으로 돌렸다. 시작된 연장전, 전광석화 같은 공격으로 포인트를 따내며 극적인 결승행에 성공했다. 마지막 포인트는 제대로 기억나지 않을 정도로 긴박했다. 그는 "그냥 어떻게 찌를지만 생각했다"고 웃었다.

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33세의 베테랑 펜서는 지난해 가을부터 올 여름 세계선수권 정상까지 쉼없이 달려왔다. 세상에 아프지 않은 선수는 없지만 머리 하나는 더 큰 유럽 톱랭커들을 상대로 전광석화같은 런지로 기적같은 승리를 일궈온 송세라 역시 햄스트링 부상을 달고 산다. 송세라는 "재활한지 오래됐다. 2년 가까이 됐다. 펜싱보다 재활이 더 힘들다. 안해도 되는데 하고 나면 좋아지니까, 나와의 싸움에서 이겨내준 나를 칭찬해주고 싶다. 보이지 않는 곳에서 도와준 모든 분들에게도 감사드리고 싶다"고 했다.

가장 고마운 이는 역시 가족이었다. 송세라는 "다들 너무 감사한데 제일 고맙다고 생각이 드는 거는 가족인 것 같다. 응원을 정말 많이 해줬고, '할 수 있다'는 말을 계속해줬다. 여기 오기 전에 집에서 엄마가 해준 밥을 먹었는데 힘이 됐다"고 했다. 엄마표 김치찌개의 힘은 대단했다.

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드디어 거머쥔 아시아 챔피언의 타이틀. 송세라는 "세계선수권과 아시안게임은 다르다. 없는 메달 맛을 보고 싶어 좀 독하게 했다"고 미소 지었다. 그 맛을 물었더니 행복한 맛이었다. 그는 "오늘은 눈물보다 기쁜 마음이 더 컸다. 끝나고도 웃음이 먼저 나오더라. 이번 애국가는 그래서 더 울컥했다. 더 뜻깊었던 애국가가 아니었을까"라고 했다.

송세라는 한국 펜싱의 스타트를 잘 끊었다. 그는 "세계선수권에서도 우리 경기가 첫 날이었다. 스타트를 잘 끊자는 생각을 마음에 품고 했는데, 이번에도 잘돼서 애들한테 큰 동기부여가 될 것 같다"고 했다.

이제 송세라의 시선은 2관왕으로 향한다. 그는 "사실 개인전은 외롭다. 단체전은 기댈수도 있고, 내가 해줘야 할때도 있다. 그래서 단체전 금메달이 더 기쁘다. 여기서 마음 놓지 않고, 더 잘 준비하도록 하겠다"고 힘주어 말했다.

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도코나메=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com