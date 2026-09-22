'도마공주' 여서정,北 디펜딩챔프 안창옥 꺾고 압도적 1위 결선행! 女단체 예선 4위→23일 결선 '3위' 남북전쟁

인터뷰하는 여서정

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[스포츠조선 전영지 기자]'도마공주' 여서정(제천시청)이 8년 만의 아시안게임에서 압도적인 예선 1위로 결선에 올랐다.

여서정은 22일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치·나고야 아시안게임 남자 기계체조 도마 예선에서 1-2차 합계 14.466점으로 '북한 라이벌'이자 디펜딩 챔피언 안창옥(13.900점)을 2위로 밀어내고 19명의 선수 중 1위로 결선 진출을 확정했다. 1차 시기 난도 5.4 기술을 시도해 실시 8.900점으로 14.300점 고득점을 찍은 후 2차 시기 난도 5.0 기술을 완벽하게 꽂아내며 실시 9.233점으로 14.233점을 받았다.

북한 안창옥은 1차 시기 난도 5.6에 도전, 실시 8.6점으로 14.000점을 받았으나 2차 시기 난도 5.0 기술에서 실수하며 13.400점을 받았다. 첫 남북 대결에서 완승한 여서정은 24일 오후 5시47분 펼쳐질 도마 결선에서 다시 안창옥과 금메달을 다툰다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 금메달을 획득한 여서정은 2023년 항저우 대회 때는 세계선수권과 일정이 겹쳐 나서지 못했고 안창옥은 이 대회에서 금메달을 가져갔다. 파리올림픽 동메달, 앤트워프세계선수권 동메달을 모두 가진 '리빙 레전드' 여서정이 8년 만의 아시안게임에서 금메달 탈환에 나선다. 여서정은 마루 종목에서도 결선에 진출했다. 또 이윤서는 이단평행봉, 황서현은 평균대 결선에 진출, 각각 24일, 25일 메달에 도전한다.

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남자체조대표팀 이주형 감독과 여자체조대표팀 민아영 감독.

한편 '대한민국 체조 첫 여성 사령탑' 민아영 감독이 이끄는 여자체조 대표팀은 전체 4위로 단체전 결선에 올랐다. 23일 오후 7시 펼쳐질 결선 포디움에서 단체전 첫 메달에 도전한다.

평행봉 세계챔피언 출신 레전드 이주형 감독이 이끄는 남자체조 대표팀도 21일 전체 3위로 단체전 결선에 올랐다. 23일 오전 1시 시작될 결선에서 8년 만의 메달 사냥에 나선다. 1986년 서울 대회부터 2018 자카르타-팔렘방 대회까지 9회 연속 단체전 메달을 획득했던 한국 남자체조는 2023년 항저우 대회에서 4위를 기록했다. 세계적 체조 강국 일본과 중국이 치열한 금메달 다툼을 펼치는 가운데 남자 대표팀은 카자흐스탄과 여자대표팀은 북한과 치열한 3위 전쟁을 펼칠 것으로 보인다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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