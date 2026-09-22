'이럴 수가' 북한, 동티모르와 '동급'→34개국 밖 0-0-0 '노메달 굴욕' 대충격…체조에서도 '빈손', 역도서 '대반전' 기대

선수들 기량 체크하는 북한 여자 탁구대표팀 (도요타[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 김금용(윗줄 왼쪽)을 비롯한 북한 여자탁구 대표팀이 22일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자 단체 32강전을 지켜보고 있다. 2026.9.22

응원펼치는 북한 응원단 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기. 관중석에서 북한 응원단이 응원전을 펼치고 있다. 2026.9.21

경기 앞둔 북한 대표팀 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기. 북한 선발 선수들이 팀포토를 촬영하고 있다. 2026.9.21

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[스포츠조선 김성원 기자]북한이 '노메달' 탈출에 또 실패했다.

19일 개막된 2026년 아이치-나고야 아시안게임의 메달레이스는 20일 시작됐다. 사흘이 흘렀다. 34개국이 최소 1개의 메달을 수확했다. 그러나 북한이 없다. 지금까지 포디움에 한 번도 올라 보지 못한 선수단은 북한을 포함해 동티모르, 부탄, 몰디브 등 12개국뿐이다.

22일 현재 중국이 금메달 32개, 은메달 13개, 동메달 8개로 1위, 개최국 일본이 금메달 11개, 은메달, 16개, 동메달 19개로 2위에 위치했다. 대한민국은 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 17개로 3위에 자리했다. 대한민국에 이어 금메달은 6개지만 은메달이 1개인 카자흐스탄과 금메달 4개의 태국, 3개의 홍콩이 뒤를 잇고 있다.

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북한은 2023년 열린 직전 대회인 항저우 아시안게임에선 금메달 11개, 은메달 18개, 동메달 10개로 10위를 차지했다. 역도를 중심으로 호성적을 올렸다. 그러나 일본에서 열리는 아시안게임에 최초 참가한 이번 대회는 출발부터 사뭇 분위기가 다르다.

비어있는 북한 선수 자리 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 20일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기소총 개인전 본선 출전 예정이었던 북한 선수의 자리가 비어 있다. 2026.9.20

입장하며 인공기 흔드는 북한 선수단 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 북한 선수들이 입장하고 있다. 2026.9.19

암초도 만났다. 강세를 보이는 사격 종목에 참가하지 못했다. 북한은 역대 아시안게임 사격에서 가장 많은 41개의 금메달을 수확했다. 그러나 이번 대회에선 사전에 일본 정부로부터 탄약 승인을 받지 못해 출전 기회를 놓쳤다.

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22일에는 기계체조 여자 개인종합에서 북한의 체조 '간판' 안창옥이 출격했다. 그러나 또 빈손이었다. 도마, 마루운동, 이단평행봉, 평균대 점수를 합산해 개인 순위를 겨루는 이 종목에서 안창옥 등 5명을 내보냈지만 누구도 3위 내에 들지 못했다. 가장 순위가 높은 안창옥이 53.566점으로 5위에 위치했다.

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북한은 남녀 축구를 비롯해 역도, 레슬링 등 14개 종목에 출전하는 107명의 선수단을 파견했다. 다만 23일 역도 경기가 시작되면 '노메달'에서 탈출할 것으로 전망된다. 여자 역도 49㎏과 53㎏의 리성금과 강현경은 강력한 우승후보로 꼽힌다.

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그러나 북한이 항저우 대회에 이어 '톱10'에 다시 들지는 여전히 물음표다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com