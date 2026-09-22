"어차피 뒤는 없다. 그냥 자신있게 찔렀다" 14-14만 두번 넘긴 송세라의 비하인드...엄마표 김치찌개가 만든 생애 첫 AG 개인전 金맛은 '행복'

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"'어차피 뒤는 없다. 그냥 자신 있게 하자'고 생각하고, 과감하게 찔렀다."

벼랑 끝에서 마침내 정상에 오른 '여자 에페 에이스' 송세라(33·부산광역시청)의 '비법'이었다.

우여곡절 끝의 금메달이었다. 두 번이나 사선을 오갔다. 첫 번째는 8강이었다. 중국의 탕준야를 만나 고전했다. 14-14, 대위기 속 절묘한 찌르기로 15점을 먼저 획득했다. 개최국 일본의 타마키 데리야마를 만난 4강전, 이번에는 더 힘겨웠다. 3피리어드에서 역전을 허용했다. 13-14, 한 점만 내주면 금메달 꿈이 물거품되는 순간이었다. 게다가 에페는 펜싱에서 '동시타'가 허용되는 유일한 종목이다. 다행히 기가 막힌 공격으로 승부를 원점으로 돌렸다. 시작된 연장전, 전광석화 같은 공격으로 포인트를 따내며 극적인 결승행에 성공했다.

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더 이상의 위기는 없었다. 송세라가 마침내 생애 첫 아시안게임 금메달을 목에 걸었다. 그는 22일 일본 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 개인전 결승전에서 싱가포르의 압둘 티카나흐 키리아를 15대8로 제압했다. 송세라는 한국 펜싱에 이번 대회 첫 번째 금메달을 안겼다. 관중석에 있던 최신원 대한펜싱협회장이 환호했다. 그는 "항저우 대회에서 따지 못한 금메달을 목에 걸 수 있어 너무 행복하다"며 "스스로의 도전이었기에 이번 금메달은 나에게 큰 의미가 있다"고 기뻐했다.

송세라는 설명이 필요없는 한국 에페의 에이스다. 2013년부터 태극마크를 단 그는 2022년 세계선수권대회에서 한국 선수로는 20년 만에 여자 에페 정상에 올랐다. 지난 7월에는 홍콩세계펜싱선수권에서 4년 만에 정상을 탈환했다.

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세계선수권 개인전 금메달만 2개를 획득했지만, 아시안게임 금메달은 없었다. 3년 전 항저우 대회선 레전드 선배 최인정과 결승서 맞붙어 은메달에 만족해야 했다. 그래서 더 이를 악물었다. "메이저 대회에서 개인전 금메달이 없었기 때문에 이번에는 따고 싶다는 마음이 굉장히 컸다. 응원하시는 분들에게 뭔가 보여드려야 한다는 생각이 많았다."

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금메달까지 가는 길은 쉽지 않았다. 송세라는 "대진표를 봤는데 쉽지 않은 상대들이 있어서 긴장을 많이 했다. 스스로한테 집중하자고 혼잣말을 많이 했다. 그냥 자신 있게 한 결과"라고 했다. 4강전 마지막 포인트는 제대로 기억나지 않을 정도로 긴박했다. 그는 "그냥 어떻게 찌를지만 생각했다"고 웃었다.

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무려 2년간 이어진 재활은 고통이었다. 이를 견디게 해준 힘은 가족이었다. 특히 엄마표 김치찌개의 힘은 대단했다. 마침내 거머쥔 아시아 챔피언의 타이틀. 송세라는 "세계선수권과 아시안게임은 다르다. 없는 메달 맛을 보고 싶어 좀 독하게 했다"고 미소 지었다. "아시안게임 금메달 맛있네요, 이런 맛이었네요." 그 맛은 행복이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com