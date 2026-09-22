추석 연휴, 금메달 풍년 온다!...오상욱에서 야구 5연패까지, 한가위 축포 '기대'

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'고 했다. 민족 최대의 명절인 추석은 누구에게나 넉넉하고 풍성하다. 한 해 농사를 끝내고 오곡을 수확하는 계절이다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나선 태극전사들도 그간 흘린 땀방울의 열매를 맺길 기원하고 있다.

추석 기간, 대한민국 선수단은 금메달 풍년을 예고하고 있다. 연휴 시작에 앞서 23일 2024년 파리올림픽 펜싱 남자 사브르 2관왕 오상욱이 아시안게임 2회 연속 2관왕을 향해 출격한다. 도경동과 함께 사브르 남자 개인전에 나선다. 오상욱은 2023년 열린 항저우 대회에서도 사브르 단체전과 개인전을 휩쓸었다. 그는 26일 단체전에도 출전한다. 도경동도 최근 흐름이 좋다는 평가다.

수영 남자 경영의 투톱 황선우와 김우민은 자유형 200ｍ에 출격해 금메달을 노린다. 황선우는 항저우 대회에서 주 종목인 자유형 200ｍ 금메달을 목에 걸어 2회 연속 우승을 겨냥한다. 파리올림픽 여자 10ｍ 공기권총 금메달리스트인 오예진은 김보미, 추가은과 함께 출전하는 이 종목 개인전과 단체전에서 2관왕을 조준한다.

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연휴 첫날인 24일에는 배드민턴 남녀 단체전 결승전이 펼쳐진다. '지존' 안세영을 앞세운 여자대표팀은 올해 아시아선수권과 세계선수권을 모두 거머쥔 세계 최강이다. 안세영은 25일부터 시작되는 개인전에도 출전한다. 아시안게임 사상 첫 여자 단식 2연패가 그의 목표다. '효자종목' 수영도 계속해서 금빛 물살을 가른다. 24일은 '장거리 간판' 김우민이 남자 자유형 800ｍ에 출전해 2연속 우승에 도전한다. 여자 사브르 개인전에 나서는 전하영도 금메달 후보다.

경영 마지막 날인 25일은 한국 수영의 대미를 장식할 '골든데이'다. 파리올림픽 동메달리스트인 김우민이 주 종목인 남자 자유형 400ｍ에서 패권 수성에 나선다. 배영 베테랑 이주호는 200ｍ에서 개인 첫 아시안게임 금메달이라는 숙원을 이룰 태세다. 남녀 축구도 나란히 25일 8강전을 치른다. 이날 남자 플뢰레 대표팀은 단체전 대회 3연패에 도전한다.

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26일에는 '삐약이' 신유빈에게 눈길이 간다. 탁구 혼합복식 결승전이 예정돼 있다. 임종훈-신유빈은 최근 국제대회에서 중국의 강자들을 잇달아 물리치고 '황금 콤비'로 떠올랐다. 이 종목 압도적 세계랭킹 1위인 임종훈-신유빈은 만리장성을 넘어 한국 탁구사에 한 획을 긋겠다는 각오다. 앞서 24일에는 남녀 단체전이 펼쳐지고, 27일에는 여자 단식 결승전이 열린다. 최근 세계육상연맹(WA) 20세 이하(U-20) 세계선수권대회에서 은메달을 딴 남자 포환던지기 간판 박시훈과 지난해 6월 17ｍ13의 한국 기록을 세운 남자 세단뛰기 간판 김장우도 26일 펼쳐지는 결선에서 메달 획득에 도전한다.

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연휴 마지막 날인 27일에는 '스마일 점퍼' 우상혁이 사상 첫 아시안게임 금메달에 도전한다. 부상으로 최근 컨디션이 좋지 않지만, 다시 한번 역사를 쓴다는 생각이다. 세계 최강 양궁 리커브가 이날 혼성전으로 첫 경기를 치르고, 펜싱 남자 에페, 여자 사브르 단체전은 이날 금메달을 노린다. 파리올림픽 여자 권총 25m에서 정상에 등극한 양지인도 유력 금메달 후보다.

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25일, 26일 펼쳐지는 슈퍼라운드에서 승리할 경우, 야구 대표팀이 27일 결승전을 치른다. 아시안게임 5연패로 추석 연휴의 대미를 장식할 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com