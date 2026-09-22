"미치겠다"던 '여제' 안세영, 단 33분만에 동메달 확보!..."내가 하고 싶은 플레이 하는 중" '4강 상대' 일본 초긴장

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"미쳐버리자!" '배드민턴 여제' 안세영(삼성생명)의 각오다.

마침내 '세계랭킹 1위' 안세영이 출격했다. 그는 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 말레이시아와의 경기에서 1단식 주자로 나섰다. 세계 28위 레차나 카루파테반를 2대0(21-12, 21-8)으로 가볍게 격파했다.

단 33분이면 충분했다. 1게임 주거니 받거니 3-3까지 랠리를 이어간 안세영은 이후 기선 틀어잡기에 본격 나섰다. 3연속 득점으로 격차를 벌리기 시작했고, 6-4 이후 다시 4연속 득점으로 달아났다. 그는 간간이 실점하는 대신 연속 득점을 반복하며 상대의 추격을 여유롭게 요리했다. 2게임도 1게임 흐름과 비슷했다. 4-4까지 박빙을 펼치던 안세영은 이후 4연속 득점으로 굳히기에 들어갔고, 1실점 이후 3연속 득점으로 13-5까지 벌리며 승리했다.

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안세영의 활약 속 한국은 말레이시아를 3대1로 제압하고 4강에 올랐다. 동메달을 확보했다. 한국은 23일 인도를 꺾고 올라온 일본과 결승 진출을 다툰다.

안세영은 이번 대회 최고 스타로 꼽힌다. 올 시즌 51번의 경기에서 50번을 승리한 그는 적수가 없다. 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 기록이 하나 더 있다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다.

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'절대강자'에게도 큰 경기의 압박감은 어쩔 수 없다. 대회 첫 경기를 마친 안세영은 "아시안게임이라는 큰 무대에서 따르는 압박감과 부담감은 미치지 않고서야 이겨낼 수 없다. 그래서 '미쳐버리자'라는 것을 각오로 삼았다"고 털어놨다. 이어 "매번 경기에 들어가기 전에는 나도 어쩔 수 없이 조금 약해지는 것 같다"며 "혼자 코트를 누비며 21점을 따내야 한다는 생각에 막막하고 불안하기도 하지만, '지금 1점'에만 집중하면 오히려 더 강해지는 느낌이 들어서 그렇게 이겨내고 있다"고 말했다.

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"컨디션이 나쁘지 않다"는 안세영은 단체전과 개인전에서 2연패를 겨냥하고 있다. 기분 좋게 출발한 그는 "대회 초반이라 긴장감은 있지만, 실수에 대한 두려움을 덜어내고 내가 하고 싶은 플레이를 맘껏 펼치고 있다"고 자신감을 드러냈다. 그리고 "부모님이 저보다 더 긴장하실 것 같아 오히려 '잘하고 올 테니 긴장하지 말고 계시라'고 말씀드렸다"며 웃었다. 세계 최강의 여유였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com