"여자 단식 우승하고 싶다" 안세영 상대 '승률 0%' 日 배드민턴 요정 충격 고백, 韓 맞대결 앞뒀는데..."몸 잘 안 움직여 힘들었다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영이 속한 한국 여자 대표팀과의 맞대결을 앞둔 '일본 배드민턴 아이돌' 미야자키 도모카가 8강전에 대한 아쉬움을 고백했다.

일본의 배드민턴스피릿은 22일 '미야자키 도모카가 여자 배드민턴 단체전 8강을 펼치고 경기 후 소감을 밝혔다'고 보도했다.

일본은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 여자 단체전 8강에서 인도를 3대1로 꺾었다. 첫 단식에서 야마구치 아카네가 푸살라 신두를 2-1(21-23, 21-18, 21-11)로 제압했고, 미야자키가 우나티 후다를 2-0(21-16, 21-18)으로 제압했다.

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세 번째 경기에서 트리사 졸리-가야트리 고피찬드가 후쿠시마 유키-마츠모토 마유를 2-0으로 꺾으며 한 점을 내줬지만, 네 번째 단식에서 오쿠하라 노조미가 탄비 샤르마를 2-0(21-12, 21-10)으로 제압하며 3-1 승리했다.

2006년생 미야자키는 2022년 세계주니어선수권에서 우승한 일본의 미래다. 그는 최근 막을 내린 2026년 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750) 여자단식 4강전에서 왕즈이(중국·2위)를 세트 스코어 2대0(21-19, 23-21)으로 눌렀다. 미야자키는 왕즈이를 상대로 처음으로 승리를 거머쥐었다. 하지만 결승에서 '세계최강' 안세영(삼성생명)에 고개를 숙였다. 미야자키는 안세영을 상대로 8전 전패를 기록했다.

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미야자키는 이번 경기 후 "아이치에 온 후 오랜 기간 동안 컨디션 조절을 위한 훈련이 이어졌지만, 내 입장에서는 움직임이 부족하다는 점이 있었다. 1세트에서는 상대의 공격에 대해 셔틀콕을 제대로 받아내지 못하거나, 내 공격 플레이 스타일을 제대로 발휘하지 못한 부분이 많았다. 그 점을 확실히 반성하고, 다음 경기에서는 잘 조정할 수 있으면 좋겠다"고 했다.

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다음 상대인 한국을 상대로 각오를 다지며, 아쉬웠던 점도 직접 고백했다. 미야자키는 "오늘 경기를 치르면서 몸이 잘 움직이지 않거나 더워서 힘들었지만, 오늘 제대로 움직인 만큼 다음에는 더 나아질 거라고 생각하니, 다시 마음을 다잡고 열심히 하겠다"고 밝혔다.

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한편, 일본의 4강 상대는 '세계 최강' 안세영이 버티고 있는 대한민국이다. 두 팀은 23일 대결한다. 한국은 말레이시아와의 8강전에서 매치스코어 3대1로 승리했다. 대회 2연패를 노리는 세계랭킹 1위 안세영이 1경기 단식 주자로 나서 36분 만의 승리로 스타트를 끊었다. 안세영은 다음 상대인 일본을 상대로 엄청난 최근 전적을 보유 중이다. 안세영은 미야자키를 상대로 8전 전승, 또 다른 라이벌 야마구치 아카네(일본)를 상대로는 최근 6경기 전승 행진이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com