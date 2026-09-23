日의 AG 망신은 행진은 이어진다…"시간 철저히 지키는 나라라며?" 이미지 수직 추락

(260917) -- NAGOYA, Sept. 17, 2026 (Xinhua) -- A bus with decorations for the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 is seen in Nagoya, Japan, Sept. 17, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

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[스포츠조선 이종서 기자] 망신도 이런 망신이 없다. 아시안게임을 열었다가 이미지만 나락으로 향하고 있다.

일본 '더 다이제스트'는 22일 '미숙한 대회 운영으로 촌극이 속출하고 있는 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 이번에는 카바디 태국 대표팀 코치가 단단히 뿔이 났다'고 보도했다.

매체는 '태국 현지 매체 카오솟은 셔틀버스 지연 탓에 경기에 지각할 뻔한 태국 대표팀의 아찔했던 상황을 보도했다'고 설명했다

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매체에 따르면 카바디 태국 대표팀 코치는 "선수 수송 버스를 하염없이 기다리다 하마터면 경기에 출전하지 못할 뻔했다. 시간 약속을 철저히 지키기로 유명한 나라에서 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는지 도저히 믿기지 않는다"고 분노했다.

이어 "이제 내 인내심도 한계에 달했다. 이렇게 셔틀버스가 지연된 것이 이번이 처음도 아니다. 시간을 생명처럼 여기는 이 나라에서 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 것인가"라고 분통을 터트렸다.

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그는 또한 "우리는 오전 10시 40분부터 네팔과 매우 중요한 일전을 앞두고 있음에도 1시간이 넘도록 버스만 기다리고 있다. 당장 경기 시작까지 1시간도 채 남지 않았고, 경기장에 도착해 세팅하는 데만 최소 30분이 걸린다. 유니폼 환복부터 테이핑, 부상 치료 등 해야 할 일이 산더미인데 웜업할 시간이 턱없이 부족하다"고 경기력에 영향을 끼친 부분을 우려했다.

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(260917) -- NAGOYA, Sept. 17, 2026 (Xinhua) -- Spectators leave Aichi International Arena for the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 17, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

이번 대회에서 '교통 문제'는 계속해서 이어지고 있다. 지난 21일에는 미디어 셔틀버스가 제시간에 도착하지 않았다. 일본 '스포츠호치'는 "경기 후 약 30명의 취재진이 대회 조직위원회가 마련한 나고야역행 셔틀버스를 타기 위해 승강장에 모였지만 버스는 나타나지 않았다"며 "30분가량 기다림이 이어지던 중 경기장 관계자로부터 당황스러운 공지가 전달됐다"고 했다. 경기장 관계자는 "버스가 이쪽으로 오는 길을 잃어버렸다"고 했다.

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또한 한국 농구대표팀은 일본과의 결승전을 앞두고 슈팅 훈련을 하려고 했지만, 셔틀 버스가 나타나지 않아 훈련을 취소하기도 했다. 한국 축구대표팀은 지난 16일 경기가 열릴 예정이었던 럭비 경기장이 아닌 야구장으로 가기도 했다.

한편, 어설픈 운영으로 피해를 보면서 100% 기량을 보이기 쉽지 않았지만, 태국은 프로다운 모습을 보여줬다. 매체는 '천신만고 끝에 경기장인 도카이 시민 체육관에 아슬아슬하게 도착한 태국 대표팀은, 어수선한 분위기 속에서도 네팔과의 대회 첫 경기를 59-48 승리로 장식했다'고 밝혔다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com