"박태환 존경합니다" 실력-인성-외모 겸비한 전설의 중국 수영스타, 32세에 '아름다운 퇴장' 선언…동메달 목에 걸며 '유종의 미'

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]꽃미남으로 이름을 날린 중국의 대표적인 수영 스타 왕순이 32세 나이에 아시안게임과 작별을 고했다.

왕순은 22일 일본에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 개인혼영 400m 결승에서 4분14초59 기록으로 동메달을 획득하며 '유종의 미'를 거둔 후 이번 대회의 일정을 모두 끝마쳤으며, 마지막 아시안게임 경기가 될 것이라고 밝혔다. 일본 듀오 고지마 유메키, 마쓰시타 도모유키가 금, 은메달을 휩쓸었고, 한국 김민석과 김민섭이 각각 결선 6위와 8위에 그치며 메달권 진입에 실패했다.

왕순은 현지 취재진과 인터뷰에서 "이번 아시안게임에서의 여정이 끝났다. 아마도 이번 경기가 마지막이 될 것 같다. 다음 아시안게임까진 5년이나 남았고, 그때 내가 참가할 가능성은 희박하다"라고 말했다.

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(260920) -- TOKYO, Sept. 20, 2026 (Xinhua) -- Wang Shun of China competes during the men's 200m individual medley final at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 20, 2026. (Photo by Wang Shen/Xinhua)

(260920) -- TOKYO, Sept. 20, 2026 (Xinhua) -- Wang Shun (R) of China shakes hands with Fu Kun-ming of Chinese Taipei after the men's 200m individual medley heat of swimming at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 20, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

2010년, 당시 유망주였던 왕순은 남자 개인혼영 200m 결승에서 2분01초00을 기록하며 은메달을 목에 걸었다. 4년 뒤엔 컨디션 난조로 동메달을 하나 추가하는데 그쳤다. 2018년 자카르타-팔렘방대회에서 전성기를 누렸다. 개인혼영 200m 결승에서 일본 스타 하기노 고스케, 세토 다이야를 꺾고 1분56초52 기록으로 생애 첫 아시안게임 금메달을 차지했다. 그후 자국에서 열린 2022년 항저우대회에서 다시 한번 같은 종목에서 금메달을 목에 걸었다. 그는 총 다섯차례 아시안게임에 출전해 계영 포함 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 5개를 획득했다.

오랜시간 '마린보이' 박태환, '제2의 박태환' 황선우 등 한국 선수들과 치열한 경쟁을 펼쳤다. 항저우대회에서 금메달을 획득한 후 박태환을 보고 연구했다고 말해 국내팬들에게 강렬한 인상을 남겼다. 2012년 런던올림픽과 2016년 리우올림픽에서 금메달을 목에 걸 정도로 세계가 알아주는 실력파에 인성과 외모까지 갖춘 팔방미인으로 큰 인기를 누렸다. 하지만 이 세상에 영원한 것은 없었다.

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왕순은 "모든 대회가 내겐 잊을 수 없는 추억으로 남아 있다. 16세에 데뷔한 순간부터 지금까지 정말 멋진 추억을 쌓았다. 이번엔 개인전 금메달을 따지 못했지만, 이 경험은 소중히 간직하고 되새길 만한 가치가 있다"라고 했다.

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이어 "경기를 끝마친 지금, 정말 홀가분하다. 그저 푹 자고 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹고 싶다. 포기하고 싶은 순간도 많았지만, 이번 대회에 참가하기 위해 난관을 이겨내야 한다고 스스로를 다잡았다. 그때 포기하지 않은 나 자신이 정말 고맙다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com