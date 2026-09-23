"내 롤모델 안세영" 깜짝 고백 후 충격 도핑...'아이돌 외모' 태국 배드민턴 공주, 마지막 기회만 남았다 "실패 시 2년 출장 정지"

사진=피차몬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마지막 기회만 남았다. 결과가 확정된다면 긴 시간 경기에 출전하지 못할 수도 있는 처지다.

태국의 데일리스포츠는 22일(한국시각) '피차몬 오파트니푸스가 B샘플 검사 결과에서도 바뀌지 않을 경구 2년 출전 정지 처분을 받을 수 있다'고 보도했다.

데일리스포츠는 '피차몬은 이제 샘플 B에서도 금지 약물이 검출된다면 받을 수 있는 징계 내용이 공개됐다. 세계 랭킹 18위인 피차몬은 금지 약물 양성 반응을 보였고, 현재 2026년 아이치-나고야 아시안게임 기간 경기, 훈련 및 모든 활동에 참여할 수 없다. 이제 그녀는 샘플 B 검사 결과를 기다려야 한다. 검사 결과는 기자회견을 통해 발표될 예정이다. 일단 그녀는 25일에 태국에 돌아갈 것으로 보인다'고 전했다.

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사진=피차몬 SNS 캡처

국제도핑검사기구(ITA)는 21일 공식 홈페이지를 통해 '아시아올림픽평의회(OCA)를 대신하여 국제도핑검사기구는 배드민턴 선수 피차몬의 검체에서 금지 약물인 푸로세미드가 검출되었다고 발표한다'고 공식 발표했다.

ITA는 '푸로세미드는 세계반도핑기구(WADA) 금지 목록에 이뇨제 및 도핑 은폐제로 등재되어 있다. 경기 내외를 막론하고 모든 상황에서 사용이 금지되어 있으며, 특정 물질로 분류된다. 운동선수들이 빠른 체중 감량을 위해 체내 수분을 배출하는 데 사용될 수 있다. 해당 샘플은 ITA가 17일 일본 나고야에서 실시한 경기 외 도핑 검사 중에 채취한 것이다'고 밝혔다.

사진=피차몬 SNS 캡처

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충격적인 소식이다. 2007년생 피차몬은 배드민턴 여자 단식에서 떠오르는 샛별이다. 그는 2023 세계주니어선수권대회에서 우승을 차지하면서 두각을 드러냈고, 귀여운 외모로 큰 인기를 끌고 있어 '태국 공주'라는 별명을 얻었다. 자신의 롤모델을 안세영이라고 밝히기도 했다. 2026시즌부터 크게 성장해 지난 1월 인도네시아 마스터스 여자 단식 결승까지 올라가는 호성적을 거두기도 했다.

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하지만 그런 그녀가 대회 참가 직전 진행한 도핑 검사에서 적발되며, 아시안게임 출전은 커녕 향후 선수 커리어도 장담할 수 없게 됐다. 프로세미드는 나트륨·염소 재흡수를 억제해 수분·전해질 배설을 증가시키는 이뇨제의 일종이다. 부종을 제거하기 위해 간이나 신장, 심장 등이 좋지 않은 환자에게 사용하는 약물이다. 이는 과거 다른 금지 약물 복용을 감추기 위한 용도, 계체량을 위한 체중 감량 목적 등으로 활용되며 금지 약물로 지정됐다. 선수 본인에게도 결과가 통보됐고, 샘플 B 검사 결과에 따라 징계 여부가 나올 수 있다.

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태국의 시암스포츠는 '아시안게임 태국 여자 배드민턴 대표팀에서 출전할 수 없는 피차몬은 25일 귀국할 예정이다. 선수는 진술서를 제출했고, 샘플 B 결과만을 기다려야 한다. 대회 도중 필요시 추가 교체 선수는 배치하지 않을 것이다'고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com