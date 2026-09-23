14억 中 탁구 자존심에 날벼락, 세계 랭킹 8위가 275위에 굴욕 패배...패배한 중국 선수 깜짝 고백, "저질러선 안 될 실수 나왔다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]중국 탁구의 자존심이 꺾였다.

중국의 넷이즈는 22일(한국시각) '이변과 함께 린스둥이 16세 선수에게 패배했다'고 보도했다.

중국은 22일 일본 도요타시 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 하계아시안게임 탁구 남자단체전 8강 태국전에서 3대1로 승리했다. 압승이 예상됐다. 1단식에서 중국은 톱랭커인 왕추친이 파크품 상구아신을 3-0(11-6 11-8 11-5)으로 완벽하게 제압하며 첫 승을 올렸다.

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문제는 두 번째 경기였다. 세계랭킹 8위인 린스둥이 두 번째 주자로 나섰다. 중국 대표팀 전력의 핵심 중 한 명인 린스둥은 불과 16세이자, 세계 랭킹 275위인 티타팟 프리차얀을 상대로 2대3(11-4 8-11 11-6 7-11 7-11)으로 패배했다.

다행히 경기는 중국이 다시 분위기를 주도하며 승리했다. 3단식에서 시앙펑이 3-1(11-6 7-11 11-9 11-7)로 이기고, 왕추친도 다시 나서서 프리차얀을 3-0(11-3 11-3 11-8)으로 제압해 승리를 이끌었다. 다만 린스둥의 패배는 중국 팬들에게 강렬한 기억으로 남았다. 더욱이 남은 4강, 결승 무대를 고려한다면 다시 한번 린스둥의 이런 경기력이 나온다면 자칫 탈락 혹은 메달 색깔이 달라질 수 있다.

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린스둥도 자신의 플레이를 되돌아봤다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "첫 세트는 괜찮았지만, 두 번째와 세 번째 세트에서는 서브 리시브에서 약간 주저했다. 상대 선수가 전술 변화를 많이 주고 샷의 질을 높여서 코트에 오래 머물기 어려웠다"며 "다만 가장 중요한 문제는 내 자신감 부족과 주저함이다. 토너먼트 단계에서 지고 싶지 않아서 부담감이 있었다. 이번 경기에서 저질러선 안 될 실수가 나왔다"고 밝혔다.

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앞서 중국은 여자 단체전에서도 탈락은 아니지만, 이변의 결과가 나오며 팬들의 질타를 받기도 했다. 여자 단식 세계 랭킹 1위인 왕만위가 여자 단체전 C조 조별리그 마카오와 경기에서 중국의 1단식 주자로 출전해 주위링에게 게임스코어 1-3(9-11, 9-11, 11-7, 11-13)으로 패했다. 중국으로서는 남자 단체전에서도 이런 결과가 나오며 굴욕감을 맛보게 됐다.

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4강에 오른 중국은 결승 진출을 두고 대만과 격돌한다. 반대편 대진표에서는 한국이 일본과 결승 진출 티켓을 두고 다툰다. 자존심이 휘청인 중국이 결승까지 무난히 오를지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com