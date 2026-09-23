'金 1개' 韓 수영은 비교 대상도 아닌가...'금메달 15개 싹쓸이' 中 폭탄 선언 "아시아 최강은 중국-일본, 하지만 우리가 최고"

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[스포츠조선 이현석 기자]한국은 언급 대상조차 되지 못했다. 중국 수영의 자신감이 드러났다.

중국의 소후닷컴은 22일(한국시각) '중국 수영이 이번 대회 선두 자리를 굳힐 것으로 보인다'고 보도했다.

소후닷컴은 '중국과 일본은 아시아 최강의 수영팀으로 꼽히며, 이번 대회 수영 금메달을 놓고 두 팀 간의 치열한 경쟁이 예상됐다. 대회 시작 전, 일본 언론을 비롯한 많은 전문가들은 홈 경기장인 도쿄 수영 경기장에서 두 팀이 좋은 성적을 거둘 것으로 전망했다. 하지만 예측은 완전히 빗나갔다. 첫째 날과 둘째 날 모두 중국의 압도적인 기세로 대회가 이어졌다. 중국은 수영 대표팀 선두 자리를 공고히 유지할 것으로 예상된다'고 전했다.

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중국은 이번 대회 수영에서 압도적인 경기력을 선보이고 있다. 수영에서만 획득한 메달이 무려 28개, 그중 금메달이 15개로 가장 많다. 자유형, 평형, 배영, 개인 혼영, 계영까지 전종목에서 엄청난 레이스를 펼치며 메달을 쓸어담았다.

미래도 밝다. '중국 수영 간판'인 판잔러와 더불어 어린 나이임에도 국제 무대에서 경쟁력을 보여준 장?底? 위쯔디 등이 메달을 쓸어담았다. 2007년생 장?底? 중국 수영의 새로운 기대주로 꼽힌다. 중국 내 대회에서 경쟁력을 선보였고, 최근 국제 무대 경험을 통해 가파르게 성장 중이다.

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위쯔디는 더 놀랍다. 2012년 10월생인 그는 13세다. 6세때 동네 워터파크로 놀러 갔다가 가능성을 인정받아 '스카우트'된 낭중지추의 재능이다. 어린 나이임에도 기량은 성인 선수들을 압도한다. 특히 접영을 중심으로 혼영까지 뛰어난 재능을 보이며 향후 자유형, 배영, 평영 중 어떤 종목에서도 또 놀라운 기량을 발휘할지 장담할 수 없다.

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어린 선수들과 베테랑의 고른 활약 덕분에 중국이 메달을 쓸어담는 사이 일본은 금메달을 3개 획득하는 데 그쳤다. 남자 평영 100m, 남자 개인혼영 200m, 남자 개인혼영 400m 등에서 수확한 것이 전부다. 확실히 중국에 비하면 밀리는 결과임은 분명하다.

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한편 한국은 이번 경쟁 관계에서 언급조차 되지 못했다. 지난 항저우 대회에서 무려 금메달 6개, 은메달, 6개, 동메달 10개를 수확했던 한국은 이번 대회에선 경영세서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 7개를 목에 걸었다. 동메달을 통해 저력을 선보인 선수들도 있으나, 금메달의 개수가 아쉬운 것도 부정할 수 없다. 일본, 중국과의 격차를 좁히기 위해 향후 일정에서의 성적이 중요한 한국이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com