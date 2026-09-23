'첫 원정 추억' 뉴질랜드에서 다시 올라선 눈밭, '韓 올림픽 최초 설상 금메달' 최가온 "4년 뒤 나의 성장, 나도 기대돼"[인터뷰]

사진제공=Snow League

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]'올림픽 금메달리스트' 최가온(19·세화여고)이 다시 눈밭 위로 돌아왔다. '첫 원정지'였던 뉴질랜드에서 4년 후를 바라보며 최고의 스노보더를 향해 나아갈 준비 중이다.

최가온은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽으로 문을 연 스포츠의 해, 그 시작을 맡은 주역이었다. 대한민국 동계올림픽의 물줄기를 바꿨다. 기존에 흐름을 이끌던 빙상이 아닌 설상에서 일을 냈다. 한국 올림픽 역사상 첫 설상 금메달을 여자 스노보드 하프파이프 종목에서 목에 걸며 세계를 놀라게 했다. 불과 18세의 스노보더는 1차 시기의 부상으로 절뚝이며 파이프에 올랐다. 이를 극복하고 마지막 3차 시기에서 보여준 환상적인 런은 올림픽 현장을 뒤흔든 기적의 이야기였다.

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뜨거웠던 금메달의 기억, 그다음은 쉼표가 필요했다. 올림픽 당시 부상으로 몸을 돌봐야 했다. 한국에서 오랜 시간 회복에 몰두했다. 그간 한국에서 휴식기를 오래 보내지 못했기에 이번 재활 기간은 스노보더가 아닌 '고등학교 3학년' 최가온으로서 보낸 시간도 적지 않았다. 최가온은 "올림픽 이후에는 한국에서 오래 있었다. 가족들하고 휴가도 많이 가고 학교도 자주 가면서 친구들과 만났다. 그동안 자주 못했던 것을 최대한 하면서 평범하게 지냈다"고 했다. 열띤 응원과 뜨거운 인기를 자랑한 스노보더지만, 학교 생활은 큰 차이가 없었다. 최가온은 "딱히 많이 달라진 건 없다. 다들 고등학교 3학년이어서 그런 것 같다"고 했다.

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생활과는 달리 마음가짐에는 확실한 변화가 있었다. 언제나 찾아왔던 결과에 대한 부담감, 그 마음을 내려놓고 과정에 대한 중요성을 되새김질했다. 최가온은 "올림픽 전엔 항상 다음 대회를 잘해야 한다는 생각으로 살았다. 올림픽을 경험하고 나서는 결과도 결과지만, 과정이 많이 중요하다는 걸 깨달았다. 금메달을 땄다고 모든 게 끝난 건 아니다. 오히려 새로운 시작이라는 생각이다"고 했다. 부담은 없지만, 기술 욕심은 여전했다. 휴식기를 거치면서도 머릿속에는 새롭게 보여줄 기술들에 대한 생각이 가득했다. "내가 못 보여준 기술이 많다. 앞으로 더 잘 보여드리고 싶다."

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적지 않은 시간 눈 위를 떠나 재활로 열을 올리며 체력을 길렀다. 9월이 돼서야 눈밭 위에 섰다. 행선지는 뉴질랜드, 어린 시절 최가온이 첫 원정지로 떠났던 곳이다. 19일 뉴질랜드 카드로나에서 열린 스노리그 월드 챌린지 출전을 위해 방문한 최가온은 부상 이후 후 처음으로 설상 훈련에 돌입했다. 아직 본격적인 단계는 아니다. 기술보단 체력에 집중하고 있다. 그는 "예전처럼 무조건 난이도 높은 기술을 시도하기보다는 몸 상태를 체크하면서 부상이 안 나오도록 준비 중이다. 지금은 기술만 신경 쓰지 않고 체력, 회복도 훈련의 일부라고 보고 신경을 쓴다"고 했다. 최가온이 참가한 스노리그 월드 챌린지는 정규 시즌을 앞두고 마련된 특별 초청 이벤트로 사상 첫 팀 기반의 토너먼트 형식으로 진행됐다. 뉴질랜드의 신성 루크 해롤드 등과 함께 아시아태평양 팀에 소속됐다. 아쉽게 우승을 차지하지는 못했으나, 설상을 대표하는 스타들과 함께 경기를 치르며 시즌 준비를 위한 예열에 나섰다. 최가온은 "처음 참가하는 대회라서 기대가 많이 됐다. 일반적인 대회 방식과 다르기도 하다. 스키 선수들과는 원래 접점이 아예 없다. 이번에는 접점이 있어서 재밌다. 결과보다 새로운 형식의 대회라서 즐기는 데 초점이 있다"고 했다.

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금메달을 따고 돌아온 뉴질랜드, 처음 방문했던 어린 시절과 달랐다. 유망주에서 최정상급 스노보더로 올라섰다. 변하지 않는 것도 있었다. 스노보드에 대한 애정이다. 최가온은 "뉴질랜드에 처음 왔을 때는 진짜 아무것도 모르고 왔다. 한국 스키장이 아닌 새로운 곳에서 보드를 탈 수 있는 것 자체가 신기하고 재밌었다. 다시 오니까 그때 기억이 많이 난다"며 "그래도 변하지 않은 건 그때나, 지금이나 스노보드 타는 걸 좋아한다는 것이다. 뉴질랜드의 눈을 다시 밟을 때 항상 즐거운 마음이 든다"고 했다. 스노보더로서 뉴질랜드만의 매력도 소개했다. 최가온은 "뉴질랜드는 자연환경이 좋아서 집중하기 좋은 장소다. 시즌을 시작하면서 눈과 보드에 적응하기도 좋은 환경이다"며 "자연환경과 뷰가 멋진 곳도 많아서 눈이 즐겁다. 이번에 와서 제트보트도 타고, 번지점프도 하면서 전에 못해봤던 것들도 즐겼다"고 했다.

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본격적인 새 시즌 준비, 성적 부담보다는 컨디션 유지에 무게를 두고 있다. 최가온은 "올림픽 이후 첫 시즌이라 부담감도 있지만, 최대한 내려놓으려고 한다. 할 수 있는 걸 하면서 좋은 컨디션으로 시즌을 마치는 것이 목표다. 월드컵이나 대회에서도 좋은 모습 보여드리고 싶다. 크리스털 글로브를 지키는 것에만 집중하지 않고, 내가 할 수 있는 최고의 라이딩을 하고 무리하지 말자는 생각을 하고 있다"고 했다.

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올림픽 금메달은 새로운 도약의 출발점이다. 다시 선 눈밭에서 목표는 여전히 하나다. 더 성장해 '스노보드를 제일 잘 타는 선수'로 모두의 기억에 남는 것이다. "올림픽 메달이 선수 생활의 전부는 아니라고 느꼈다. 앞으로도 새 기술을 배우고 멋진 프로그램과 트릭을 만들어 가고 싶다. 4년 뒤에 내가 얼마나 더 성장했을지, 나도 궁금하고 기대된다. 못 보여드린 것도 많다. 금메달도 영광이지만, 스노보드를 제일 잘 타는 선수로 기억되는 게 제일 좋다."

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com