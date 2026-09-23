[오피셜]"거듭 죄송, 있어서는 안 될 중대한 실수였다" 아시안게임 조직위 '애국가→북한 국가 오류 사고' 공식 기자회견→사과 문서 전달, '현장 스태프의 혼동→재발 방지책 마련'

한국-방글라데시 경기 시작 전 조직위 착오로 북한 국가 연주 해프닝 (나고야=연합뉴스) 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 A조 조별리그 1차전 대한민국과 방글라데시의 경기에서 양팀 선수들이 도열해있다. 남자 대표팀이 방글라데시와 경기를 치르기 전 국민의례 때 우리 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 해프닝도 있었다. 펼쳐진 태극기 앞에서 가슴에 손을 얹고 애국가를 기다렸던 우리 선수들은 황당한 표정을 감추지 못했다. 2026.9.18 [대한하키협회 제공, 재판매 및 DB 금지] seephoto@yna.co.kr끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]"있어서는 안 될 중대한 실수였다."

역대급 대회 진행 미숙으로 논란이 거듭되고 있는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대회 조직위원회가 22일 개회식 이후 처음으로 설명의 자리를 마련했다. 지난 18일 열린 남자 하키 한국 경기에서, 경기 전에 실수로 북한의 국가가 흘러나온 문제에 대해 공식 사과했다.

대회 조직위는 직접적인 사과에 더해, 조직위원장 명의의 사과 문서를 전달했다고 밝혔다. 현장 스태프의 혼동으로 인해 문제가 발생했다며, 재발 방지책을 철저히 마련하겠다고 전했다. 공식 기자회견이 끝난 뒤, 오모리 다카아키 사무국 차장이 취재에 응했다고 일본 매체 닛칸스포츠가 23일 보도했다.

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앞서 대한체육회(회장 유승민)는 19일 '남자 하키 경기 중 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 사고에 대해 대회 조직위원회로부터 공식 사과를 받았다'고 발표했다. 사건은 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 한국과 방글라데시의 남자 하키 A조 조별리그 1차전에서 펼쳐졌다. 하키는 축구, 농구처럼 경기에 앞서 선수들이 도열한 가운데 양 팀 국가가 울려 퍼진다. 그런데 당시 한국의 국가 차례에서 놀랍게도 북한 국가가 흘러 나왔다. 장내 아나운서는 실수를 인정하고 "국가를 잘못 틀었다"고 사과했다. 설상가상으로 이번에는 애국가가 아닌 방글라데시 국가를 틀었다. 뒤늦게 애국가가 나왔지만, 이미 우리나라 선수들은 심판 지시에 따라 방글라데시 선수들과 악수를 나누고 있었다. 결국 우리 선수들은 애국가도 부르지 못한채 경기에 나서는 초유의 사태가 발생했다.

아시안게임 한국 선수단 숙소에 걸린 태극기 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞둔 17일 일본 나고야항 인근에 조성된 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지에 태극기가 걸려 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다.2026.9.17 ksm7976@yna.co.kr끝)

대회 조직위는 일부 선수가 크루즈선 숙박 수속에 있어 너무 많은 시간이 걸린 문제는, 사전에 각 국가·지역 선수단이 제출한 리스트와 실제 숙박자 사이에 차이가 있었던 것이 원인 중 하나라고 설명했다. 대회 조직위는 "다른 숙박 시설을 확보하는 등 가능한 한 정성껏 대응하고 있다"고 밝혔다.19일 개회식에서 빈자리가 눈에 띈 것에 대해서는 일반 판매 티켓은 추가분을 포함해 완판되었으나 실제로 입장하지 않은 사람도 있었을 것으로 추측했다. 성화대 뒤쪽 관람석은 개회식 연출 관계상 판매하지 않았다고 한다. 또 대회 공식 입장객 수 발표에도 시간이 걸릴 것이라고 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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