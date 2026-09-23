'이럴 수가' 14연패 놓친 中 '노골드' 대통곡, 일본 사상 첫 금메달 쾌거…27세 베테랑이 잠재운 10대 바람

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[스포츠조선 김성원 기자]일본 체조가 중국의 아성을 무너뜨려 '난리'다.

27세의 베테랑 스기하라 아이코는 22일 일본 나고야 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 체조 개인종합 결승에서 55.599점을 기록, 금메달을 목에 걸었다.

일본이 아시안게임 여자 개인종목에서 금메달을 차지한 것은 이번이 처음이다. '절대 1강'은 중국이었다. 중국이 13회 연속 정상을 지켰지만 이번 대회에서 패권을 일본에 내줬다.

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스기하라는 평균대에서 14.266점. 도마 14.100점 등 고득점을 획득, 2010년생 중국의 커친친(55.199)을 따돌렸다. 커친친과 16세 동갑내기인 일본의 니시야마 미사가 55.032점으로 동메달을 차지했다.

인터뷰하는 여서정

중국은 충격이다. '양성만보'는 '커친친이 여자 체조 개인종합에서 은메달에 머물며, 중국은 이 종목에서 14연패를 놓쳤다'는 제하의 기사에서 '중국 체조는 1974년 아시아게임에 출전한 이래 처음으로 여자 체조 개인종합에서 금메달을 놓쳤다. 지난 대회까지 중국은 13연패를 달성했다'고 전했다.

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한편, 한국 체조 사상 처음으로 도마 종목에서 두 번째 아시안게임 금메달에 도전하는 여서정은 개인종합 결승에서 6위를 차지했다. 그는 주종목인 도마에서 14.300점으로 1위를 했지만, 2단평행봉 13위(12.800점), 평균대 17위(12.600점), 마루운동 공동 9위(13.066점) 등 나머지 종목에서 고전했다.

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24일 열리는 도마 결승에서 여서정과 금메달을 다투는 북한의 안창옥은 개인종합 결승에서 5위(53.566점)를 기록했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com