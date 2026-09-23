"충격!" 韓 안중에도 없나… 中 신났다, 수영서 벌써 金 15개 '아시아 신기록→아시안게임 레전드와 어깨 나란히' 환호 폭발

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 수영이 환호하고 있다.

중국의 '소후닷컴'은 23일 '2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 중국이 3일 동안 금메달 25개를 목에 걸었다. 수영, 사격, 사이클 등에서 금메달을 획득하며 종합 선두를 달리고 있다. 특히 수영에서만 금메달 15개가 나왔다'고 보도했다.

중국은 22일 현재 금메달 32, 은메달 13, 동메달 8개 등 총 53개의 메달을 목에 걸었다. 초반 레이스를 이끄는 것은 단연 수영이다. 중국은 수영에서만 금 15, 은 7, 동 6개 등 벌써 28개의 메달을 획득했다.

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'소후닷컴'은 '펑쉬웨이는 여자 배영 200m에서 2분5초77을 기록하며 아시아 신기록으로 금메달을 목에 걸었다. 타이틀 방어에도 성공했다. 쑨밍샤도 은메달을 때나며 중국이 금메달과 은메달을 휩쓸었다. 남자 자유형 1500m에선 장잔숴가 14분42초42의 개인 최고 기록으로 금메달을 획득했다. 여자 자유형 400m의 리빙제는 4분2초71의 기록으로 다시 한번 우승을 차지하며 이번 대회 세 번째 금메달을 목에 걸었다. 남자 혼계영 400m에서도 3분27초89의 기록으로 금메달을 획득했다. 아시안게임 남자 혼계영 4연패를 달성했다. 특히 쉬지아위는14번째 금메달을 획득하며 중국 사격의 전설 왕이푸와 함께 아시안게임 역사상 최다 금메달 기록을 세웠다'고 전했다.

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한편, 대한민국은 수영에서 금 1, 은 1, 동 7개를 획득했다. 김영범이 남자 자유형 50m에서 금빛 레이스를 완성했다. 그는 남자 자유형 100m에서도 은메달을 획득하며 '멀티 메달'을 목에 걸었다. 한국은 23일 열리는 남자 자유형 800ｍ, 남자 계영 400ｍ, 여자 계영 800ｍ, 여자 자유형 50ｍ, 남자 접영 50ｍ 등에서 추가 메달을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com