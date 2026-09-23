'정말 너무 엉망, 선수가 왜 사과하나' 아시안게임 육상 또 일정 급변경, 하루 앞두고 남자 높이뛰기 예선 취소→바로 결선만 치른다.. 日 국가대표 "팬들에게 죄송하다"

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식 공연 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 공연이 펼쳐지고 있다. 2026.9.19 ksm7976@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임은 세계 스포츠 역사에 역대급 운영 미숙 대회로 기록될 것 같다. 준비 부족은 물론이고 대회 운영에서 수많은 문제점을 노출하고 있다.

이번엔 육상에서 문제가 터졌다. 경기 일정이 코앞에서 변경됐다. 일본 국가대표 선수가 자신의 SNS를 통해 죄송하다고 사과하는 일까지 벌어졌다.

일본육상경기연맹은 24일 예정돼 있던 남자 높이뛰기 예선이 취소돼 27일 결선만 치르는 일부 일정 변경을 23일 발표했다. 대회 조직위원회가 내린 결정이라고 일본 매체 닛칸스포츠가 보도했다.

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해당 종목에 출전 예정이었던 도쿄 세계선수권 8위 아카마트 료이치는 자신의 X를 통해 "24일 남자 높이뛰기 예선이 취소되고, 27일 결선만 실시된다고 한다. 현장에 응원하러 와주실 예정이었던 팬분들, 직전 변경돼 죄송하다"고 알렸다. 한국의 간판 스타 우상혁이 이 종목에서 금메달에 도전한다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막식 공연 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 공연이 펼쳐지고 있다. 2026.9.19 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이번 대회 육상 종목은 지난 8월에도 일정 변경이 있었다. 원래 실시 종목이 없었던 오전 시간이 24일과 27일에 추가됐다. 이로 인해 여자 100m 허들 결선과 남자 높이뛰기가 26일 오후에서 27일 오후로 밀리는 등 여러 경기의 스케줄이 변경됐다. 대회 조직위는 "경기 단체와의 조정을 통해 스케줄을 변경한 것"이라고 밝히며, 취소된 세션의 티켓 환불에도 응하겠다고 전했다.

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8월 일정 변경에 대해서는 여자 100m 허들 일본 기록 보유자인 나카지마 히토미가 X를 통해 "다른 종목도 변경되었을 수 있다. 일찍부터 준비해 주셨던 분들 정말 죄송하다"라고 사과한 바 있다.

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여전히 빈자리 많은 아이치·나고야 아시안게임 개막식 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 선수단이 입장하는 동안에도 관중석에 빈자리가 보이고 있다. 2026.9.19 eastsea@yna.co.kr

대회 경기 직전의 일정 변경은 선수들의 컨디션에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 관련 X에서는 "아시안게임, 상당한 허둥지둥 행보인 듯.." "'티켓값을 환불해라' 등의 불만의 의견이 쏟아졌다고 닛칸스포츠는 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com