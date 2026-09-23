세계 랭킹 1위 위엄! '15분 OK' 韓 임종훈-신유빈…金 향한 쾌조의 출발, 압도적 실력으로 16강 진출

서브하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르 아후세인 무함마드-무함마드 아이아의 경기. 신유빈이 서브를 하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

혼합복식 경기 펼치는 임종훈-신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르 아후세인 무함마드-무함마드 아이아의 경기. 임종훈이 공을 넘기고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

혼합복식 공넘기는 임종훈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르 아후세인 무함마드-무함마드 아이아의 경기. 임종훈이 공을 넘기고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'대한민국 탁구 간판' 임종훈-신유빈 조가 쾌조의 출발을 했다.

임종훈-신유빈 조는 23일 일본의 스카이홀 도요타 3번 테이블에서 열린 모하메드 아후세인-아이아 모하메드 조(카타르)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 혼합 복식 32강전에서 세트스코어 3대0(11-3, 11-5, 11-5)으로 이겼다. 16강전은 오후 1시 45분에 펼쳐진다.

2022년부터 호흡을 맞추고 있는 임종훈-신유빈 조는 한국 탁구 '영광의 순간'을 여러 차례 합작했다. 3년 전 열린 항저우아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2024년 파리올림픽에서도 동메달을 합작하며 12년 만의 올림픽 탁구 메달을 획득했다. 이들은 이번 대회에선 금메달을 정조준한다.

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세계 랭킹 1위 임종훈-신유빈 조는 막강했다. 첫 경기에서 압도적 실력을 발휘했다. 1게임에서 상대에 단 3점을 내주는 완벽한 경기력을 선보였다. 11-3으로 가볍게 상대를 제압했다. 2, 3게임도 큰 위기 없이 승리를 거머쥐었다. 연달아 11-5로 승리하며 정상을 향한 도전을 시작했다. 경기는 단 15분 만에 끝났다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com