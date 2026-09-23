'하얼빈 쇼트트랙金' 김건우 은퇴 3개월만에 충격적 비보...향년 28세

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[스포츠조선 전영지 기자]쇼트트랙 국가대표 출신 김건우가 은퇴 3개월 만에 세상을 떠났다. 향년 28세.

김건우 측은 23일 SNS를 통해 부음을 전했다. "갑작스러운 비보에 황망한 마음으로 일일이 연락드리지 못함을 너른 마음으로 헤아려 주기 바란다. 고인의 마지막 가시는 길에 따뜻한 위로와 명복을 빌어주면 감사하겠다"고 적었다. 정확한 사인은 밝혀지지 않았다.

김건우는 지난 6월 22일 자신의 SNS에 "어릴 때부터 제 인생 전부였던 쇼트트랙을 이제는 내려놓으려고 한다. 국가대표로 태극마크를 달고 뛰었던 순간들, 함께 땀흘린 선수들과 선생님, 그리고 언제나 응원해주신 팬분들의 마음은 평생 잊지 못할 것같다. 부족한 선수였지만 끝까지 응원해주시고 믿어주셔서 진심으로 감사드린다. 제 인생에서 가장 빛났던 순간들을 함께해 주셔서 감사하다. 앞으로의 쇼트트랙을 항상 응원한다"는 은퇴사를 남긴 바 있다.

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1998년생 김건우는 개명 전 이름 김한울로도 알려진 한국 남자 쇼트트랙의 에이스다. 고등학생 시절 태극마크를 달고 2018~2019시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1500m 랭킹 1위, 종합 랭킹 2위에 오르며 이름을 알렸고, 부상 재활 후 복귀한 2023~2024시즌 ISU 월드컵 1차 대회 남자 1000m, 2-3차 대회 남자 1500m를 제패하며 3차 대회 월드컵 랭킹 1위에 오르기도 했다. 지난해 하얼빈동계아시안게임 혼성 2000m 계주 예선 멤버로 결선행을 이끌었고, 한국의 우승으로 금메달을 목에 걸었지만 올해 밀라노-코르티나 동계올림픽 무대는 밟지 못했고, 6월 은퇴를 선언했다. 쇼트트랙 국가대표 출신 20대 청춘의 예기치 못한 비보에 빙상인들과 팬들은 황망함을 감추지 못하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com