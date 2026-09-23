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'한국 육상 대회 첫날, 1호 메달 나왔다' 베테랑 최병광, 남자 하프마라톤 경보 동메달 쾌거.."4번째 도전 성과, 마지막이라 생각 울컥"

노주환 기자

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South Korea's Choe Byeong-kwang reacts after his third place finish in the men's half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)
South Korea's Choe Byeong-kwang reacts after his third place finish in the men's half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

[스포츠조선 노주환 기자]한국 육상이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 경보에서 대회 첫 날, 첫 메달을 획득했다. 그 주인공은 베테랑 최병광이었다. 그는 2014년 인천대회부터 이번 대회까지 네 차례 아시안게임에 도전한 끝에 메달을 목에 걸었다.

최병광(35·삼성전자)이 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 하프마라톤 경보에서 1시간28분35초의 기록으로 중국 스성지(1시간23분32초), 일본의 세계 기록 보유자인 야마니시 도시카즈(1시간28분01초)에 이어 세 번째로 피니시라인을 통과하며 3위, 동메달을 차지했다. 이번 대회 육상에서 나온 첫 메달이다.

South Korea's Choe Byeong-kwang reacts after his third place finish in the men's half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)
South Korea's Choe Byeong-kwang reacts after his third place finish in the men's half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

한국 육상 선수가 아시안게임 경보에서 메달을 딴 건 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 주현명 이후 8년 만이다. 그는 당시 남자 50㎞ 경보에서 동메달을 차지했다.

최병광은 "마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다"며 "연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다"고 말했다고 대한육상연맹이 전했다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com



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