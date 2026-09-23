'2연패, 순항' 한국 수영 간판 황선우 자유형 200m 예선 2위→결선 진출, 日 경쟁자 무라사 예선 1위..오늘 오후 5시24분 결선 레이스

결과보는 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 혼계영 예선. 한국 황선우가 결과를 보고 있다. 2026.9.22 mon@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 수영 간판 스타 황선우(강원특별자치도청)가 아시안 게임 2연패를 위해 순항했다.

황선우는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 200ｍ 예선에서 1분47초97, 전체 2위로 결선에 올랐다. 그는 예선 2조 4번 레인에서 역영해 1위를 했다.

김우민은 어깨 부상으로 기권했다.

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일본의 무라사 다쓰야는 예선 3조에서 1분47초60으로 전체 1위를 차지했다. 무라사는 황선우의 강력한 금메달 경쟁다. 중국의 장?底? 1분48초68, 5위로 결선에 진출했다.

역영하는 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 혼계영 예선. 한국 황선우가 역영하고 있다. 2026.9.22 mon@yna.co.kr

황선우는 3년전 항저우 아시안게임 자유형 200m에서 우승했다. 당시 결선에서 1분44초40으로 금메달을 목에 걸었다. 지난해 부산 전국체육대회에서 1분43초92로 기록을 단축해 아시아 신기록을 수립한 바 있다.

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황선우는 이날 오후 5시 24분 같은 장소에서 열리는 결선에서 2회 연속 금메달에 도전한다.

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황선우는 이날 오전 혼성 혼계영 400ｍ 예선 주자로도 나서 결선 진출을 이끌었다. 그는 이은지(배영)-박시은(평영)-김지훈(접영)에 이어 마지막 자유형 주자로 역영했다. 1위 중국과의 격차를 좁혀 3분54초02의 기록으로 전체 5위로 터치패드를 찍었다.

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이날 오전 일정, 여자 접영 100ｍ 예선에선 안세현(제주시청)이 59초22로 6위, 이송은(전북원스포츠단)이 1분00초49로 9위를 차지하며 상위 10명이 겨루는 결선에 진출했다. 양재훈(강원특별자치도청)과 김지훈(대전광역시청)은 남자 접영 100ｍ 예선에 출전, 각각 5위, 9위로 결선에 올랐다. 여자 배영 100ｍ 예선에선 김승원(경기체고)이 1분00초37로 전체 3위, 이은지(강원특별자치도체육회)가 1분00초86으로 4위를 기록, 결선에 진출했다. 박시은(강원특별자치도체육회)은 여자 평영 100ｍ 예선을 1분08초14로 전체 5위로 통과했다. 여자 개인혼영 400ｍ 예선에 나선 이희은(대전광역시시설관리공단)도 4분55초30로, 9위로 통과했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com