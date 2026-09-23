'세계 랭킹 1위' 임종훈-신유빈 압도적 실력…韓 탁구 금메달 향해 순항 '단체전, 일본과 4강 예정'(종합)

카타르 상대로 가볍게 승리 거둔 임종훈-신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국과 카타르의 경기. 승리를 거둔 대한민국 임종훈-신유빈이 기뻐하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

공격하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르의 경기. 대한민국 신유빈이 공격하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 탁구가 순항하고 있다.

임종훈-신유빈 조는 23일 일본의 스카이홀 도요타 3번 테이블에서 열린 모하메드 아후세인-아이아 모하메드 조(카타르)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 혼합 복식 32강전에서 세트스코어 3대0(11-3, 11-5, 11-5)으로 이겼다. 16강전은 오후 1시 45분에 펼쳐진다.

2022년부터 호흡을 맞추고 있는 임종훈-신유빈 조는 한국 탁구 '영광의 순간'을 여러 차례 합작했다. 3년 전 열린 항저우아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2024년 파리올림픽에서도 동메달을 합작하며 12년 만의 올림픽 탁구 메달을 획득했다. 이들은 이번 대회에선 금메달을 정조준한다. 세계 랭킹 1위 임종훈-신유빈 조는 첫 경기에서 단 15분 만에 승리를 거머쥐었다.

Advertisement

오준성-김나영 조는 아판 프라타마-신디 푸트리 조(인도네시아)를 세트스코어 3대1(11-8, 9-11, 18-16, 11-8)로 잡고 16강전에 올랐다.

공격하는 임종훈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르의 경기. 대한민국 임종훈이 공격하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

서브하는 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 2라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카타르의 경기. 대한민국 신유빈이 서브하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

한편, 남녀 단체전은 '숙적' 일본과 결승행 티켓을 놓고 겨룬다. 남자부는 오후 5시 일본과 4강전을 치른다. 남자 대표팀은 1994년 히로시마 대회부터 직전 항저우 대회까지 8회 연속 단체전 은메달을 획득했다. 여자부는 오후 7시 30분 일본과 준결승을 치른다. 여자부는 1986년 서울 대회에서 처음이자 마지막으로 금메달을 획득했다. 1990년 베이징 대회를 끝으로 한 번도 결승 무대를 밟지 못했다. 2014년 인천 대회에선 메달 획득에 실패했다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회와 항저우 대회에서 각각 동메달을 목에 걸었다.

Advertisement

이번 대회 단체전은 동메달 결정전이 열리지 않는다. 준결승에서 패한 두 팀이 모두 동메달을 받는다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com