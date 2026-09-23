'日에이스' 야마구치 잡았다! 기선 제압한 안세영 "늘 혼자 하다 단체전 특별해, 꼭 금메달 따고 싶어...언니들한테 조언? 제가 막내라"[이치노미야 LIVE]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"단체전, 꼭 금메달 따고 싶어...다이빙? 좀 아프다."

'여제' 안세영의 다짐이었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 1단식 주자로 나섰다. 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

힘겨운 경기였다. 만만치 않은 상대였다. 야마구치는 세계랭킹 3위다. 세계선수권에서 세 차례 정상에 올랐고 올림픽에도 3회 연속 출전했다. 역대 전적에서도 21승15패로 안세영이 근소하게 앞서 있다. 하지만 최근 흐름은 안세영 쪽으로 쏠려 있다.

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안세영은 야마구치 상대 최근 7연승을 기록 중이다. 지난달 열린 세계선수권 결승에서 2대0(21-17, 21-14)로 승리하며 우승했고, 이어 지난 5일 중국 마스터스 준결승에서도 2대0(21-13, 21-15)로 승리했다. 두 경기 모두 한 게임도 따내지 못했다.

홈팬들이 야마구치를 향해 열렬한 응원을 보냈다. 한국 팬들의 응원도 만만치 않았다. 0-1에서 안세영이 기가 막힌 리시브 후 대각선 공격으로 동점을 만들었다. 이내 멋진 공격으로 승부를 뒤집었다. 대각선 공격까지 성공시키며 4-2로 스코어를 벌렸다. 허를 찌르는 푸싱 공격으로 6-3까지 앞서나갔다.

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완벽한 안세영의 페이스였다. 연이어 공격을 성공시키며 11-3로 앞선 채 인터벌에 들어갔다. 이후에도 쉴틈없이 상대를 몰아붙였다. 14-4, 10점차까지 벌렸다. 두 점을 내줬지만, 다시 연속 득점으로 더욱 치고 나갔다. 추격 상황에서 기막힌 드롭샷으로 상대 기를 꺾은 안세영은 상대 챌린지 실패까지 더하며 끝까지 집중력을 잃지 않고 21-9로 1게임을 마무리했다.

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단 19분 만에 1게임을 가져간 안세영은 2게임 초반 흔들렸다. 선제점을 얻었지만, 상대 투혼에 말리며 연속 득점을 허용했다. 1-4로 끌려갔다. 이후 안세영이 조금씩 흐름을 바꿨다. 추격 과정에서 챌린지에 실패하며 4-7로 밀렸다. 맹추격에 나선 안세영은 한점차까지 추격했고, 마침내 8-8을 만들었다. 상대범실까지 겹치며 마침내 리드를 잡았지만, 결국 9-11로 인터벌을 맞이했다.

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회심의 대각 공격이 아웃되며 아쉬움을 삼킨 안세영은 곧바로 점수를 얻었다. 정신을 가다듬은 안세영은 연속 공격으로 13-13, 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 야마구치가 달아나고 안세영이 쫓아가는 흐름이 반복됐다. 18-18에서 긴 랠리를 아쉽게 놓쳤다. 이어 야마구치에게 행운까지 따르며 18-20으로 벌어졌다. 결국 18-21로 내줬다. 15경기만에 허용한 게임이었다.

3게임 초반도 불안했다. 먼저 두 점을 내줬다. 이후 흐름을 회복하며 4-3으로 경기를 뒤집었다. 다시 안세영의 페이스로 돌아왔다. 9-4까지 스코어를 벌렸다. 완벽한 경기를 펼치며 11-5로 인터벌을 맞았다. 점점 스코어를 벌렸다. 연속 득점으로 16-6까지 달아났다. 결국 상대의 추격을 뿌리치고 21점 고지를 먼저 밟으며 승리를 확정지었다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 안세영은 "정말 힘든 경기였는데, 팀을 위해 승리할 수 있어 좋다"고 웃었다. 이어 "야마구치가 오늘 스피드를 많이 올려서 뛰더라. 따라가는데 어려움이 있었다. 빨리 내 플레이를 찾았어야 했는데, 파이널 게임에서는 그래도 내 플레이가 나와서 좋았다"고 했다.

무결점 경기를 이어가던 안세영은 세컨드 게임에서 패하며 모처럼 게임을 내줬다. 그는 "이겨야 하는 상황에서 실수를 했다. 그래서 안좋은 동작들이 나왔다"며 "경기는 끝까지 집중해야 한다. 세컨드 게임에서 이기든 파이널 게임에서 이기든 이기는 것은 이기는거다. 계속 이기도록 하겠다"고 했다.

파이널 게임 들어서 경기력을 다시 찾은 것에 대해서는 "내 플레이를 찾으려 노력했다"고 설명했다. 안세영은 개인전에서도 메달에 걸림돌이 될 수 있는 야마구치에 일단 기선을 제압하는데 성공했다. 안세영은 "반반인 것 같다. 야마구치는 이 경기를 통해 더 발전할 것이다. 다시 붙는다면 나도 보완할 부분을 찾아야 한다"고 했다.

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안세영은 단체전에 대한 애정이 큰 듯 했다. 전날에도 열띤 응원을 펼쳤다. 안세영은 "가은 언니한테 어떻게 말해주면 더 안정을 찾을 수 있는지 알겠더라. 단식이 더 잘했으면 하는 생각이 있다"고 했다. 이날도 개인전 승리 못지 않은 세리머니를 펼쳤다. 안세영은 "개인전만 하니까 단체전은 1년에 몇번 없다. 그래서 더 애정이 가고 크게 다가온다. 혼자만이 아니라 모두가 힘을 합쳐야만 하기 때문에 더 특별하다. 꼭 우승하고 싶다"고 했다.

아무리 능력이 좋아도 막내는 막내다. 언니들한테 조언을 하거나 그러지는 못한다. 그는 "막내다보니 특별히 말을 못한다.(웃음) 그래도 눈치 안보고 언니들한테 '할 수 있잖아. 거기서 죽고 나와' 같은 이야기를 뒤의 일 생각 안하고 할때도 있다"고 웃었다. 다이빙 할때마다 아프다는 그는 "언니들이 부담 안갖고 경기를 잘 풀어가서 꼭 금메달을 땄으면 좋겠다"고 힘주어 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com