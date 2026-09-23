'동메달 보다 큰 화제, 3개 국어 기자회견' 한국 육상 1호 메달 경보 최병광, 영어→한국어→유창한 일본어로 답변 "혼자 공부했다.. 운이 좋았다"

South Korea's Choe Byeong-kwang reacts after his third place finish in the men's half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

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[스포츠조선 노주환 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국 육상에 첫 메달을 안긴 주인공 최병광(35·삼성전자)이 기자회견에서 놀라운 외국어 실력을 발휘해 큰 화제를 모았다.

일본 매체 닛칸스포츠가 남자 하프마라톤 경보 동메달을 차지한 최병광이 놀라운 '3개 국어 기자회견'을 펼쳤다고 보도했다.

그는 영어 질문을 받은 뒤, 일본 미디어 관계자들이 있는 회견장에서 갑자기 "곤니치와(안녕하세요)!"라며 일본어로 이번 레이스를 되돌아보기 시작했다고 전했다. 최병광은 "일본이나 중국 등 세계적 수준의 선수들과 함께 걷는 데 있어, 오늘 나의 순위는 5위나 4위 정도가 아닐까 생각했다. 그래서 솔직히 오늘의 동메달 나에게 행운이었다. 내 인생에서 운이 좋았다고 생각할 정도다"고 대답했다. 그의 유창한 일본어에 현장에서는 놀라움의 반응이 터졌다.

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최병광은 또 일본어로 "어떻게 그렇게 일본어를 잘하는지"라는 질문을 받자 "중학생 때부터 일본 드라마나 애니메이션, TV 프로그램을 보는 것을 아주 좋아했다. 혼자 공부했다"라고 대답했다고 한다.

South Korea's Choe Byeong-kwang pours water over his head during the half marathon race walk at the Asian Games in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

최병광은 만 35세로 한국 경보를 이끌어온 베테랑이다. 그는 "(이번 대회 출전이)마지막이 되지 않을까 생각했지만, 어쨌든 끝까지 최선을 다했다"라고 말했다. 또 그는 일본어로 "아리가토 고자이마시타(감사합니다)"로 일본어로 감사를 전하며 기자회견을 마쳤다.

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최병광이 23일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 아시안게임 남자 하프마라톤 경보에서 1시간28분35초의 기록으로 중국 스성지(1시간23분32초), 일본의 세계 기록 보유자인 야마니시 도시카즈(1시간28분01초)에 이어 세 번째로 피니시라인을 통과하며 3위, 동메달을 차지했다. 이번 대회 육상에서 나온 첫 메달이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com