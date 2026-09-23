안세영, 단체전 금 쉽지 않다! 믿었던 이소희-백하나 조, 또 다시 무너졌다...日복식 에이스에 0-2 완패, 매치 스코어 1-1 팽팽[이치노미야 LIVE]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]믿었던 이소희-백하나 조가 또 다시 무너졌다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 1복식 주자로 나섰다. 이소희-백하나 조는 세계랭킹 3위인 일본의 유키 후쿠시마-마유 마츠모토 조에 0대2(15-21, 19-21)로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

한국은 안세영을 첫번째 주자로 내세웠다. 안세영에 이어 이소희-백하나 조가 1복식을 치른다. 힌국은 전날과 비교해 2단식에서 변화를 줬다. 심유진이 김가은 대신 2단식에 나선다. 2복식에 김혜정-정나은 조가, 3단식에는 김가람이 대기한다.

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첫번째 주자 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 안세영은 15경기만에 게임을 내주는 등 고전했지만, 한수위의 기량으로 야마구치를 잡아내며 기선을 제압했다.

1게임 0-1에서 안세영이 기가 막힌 리시브 후 대각선 공격으로 동점을 만들었다. 이내 멋진 공격으로 승부를 뒤집었다. 대각선 공격까지 성공시키며 4-2로 스코어를 벌렸다. 허를 찌르는 푸싱 공격으로 6-3까지 앞서나갔다.

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완벽한 안세영의 페이스였다. 연이어 공격을 성공시키며 11-3로 앞선 채 인터벌에 들어갔다. 이후에도 쉴틈없이 상대를 몰아붙였다. 14-4, 10점차까지 벌렸다. 두 점을 내줬지만, 다시 연속 득점으로 더욱 치고 나갔다. 추격 상황에서 기막힌 드롭샷으로 상대 기를 꺾은 안세영은 상대 챌린지 실패까지 더하며 끝까지 집중력을 잃지 않고 21-9로 1게임을 마무리했다.

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단 19분 만에 1게임을 가져간 안세영은 2게임 초반 흔들렸다. 선제점을 얻었지만, 상대 투혼에 말리며 연속 득점을 허용했다. 1-4로 끌려갔다. 이후 안세영이 조금씩 흐름을 바꿨다. 추격 과정에서 챌린지에 실패하며 4-7로 밀렸다. 맹추격에 나선 안세영은 한점차까지 추격했고, 마침내 8-8을 만들었다. 상대범실까지 겹치며 마침내 리드를 잡았지만, 결국 9-11로 인터벌을 맞이했다.

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회심의 대각 공격이 아웃되며 아쉬움을 삼킨 안세영은 곧바로 점수를 얻었다. 정신을 가다듬은 안세영은 연속 공격으로 13-13, 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 야마구치가 달아나고 안세영이 쫓아가는 흐름이 반복됐다. 18-18에서 긴 랠리를 아쉽게 놓쳤다. 이어 야마구치에게 행운까지 따르며 18-20으로 벌어졌다. 결국 18-21로 내줬다. 15경기만에 허용한 게임이었다.

3게임 초반도 불안했다. 먼저 두 점을 내줬다. 이후 흐름을 회복하며 4-3으로 경기를 뒤집었다. 다시 안세영의 페이스로 돌아왔다. 9-4까지 스코어를 벌렸다. 완벽한 경기를 펼치며 11-5로 인터벌을 맞았다. 점점 스코어를 벌렸다. 연속 득점으로 16-6까지 달아났다. 결국 상대의 추격을 뿌리치고 21점 고지를 먼저 밟으며 승리를 확정지었다.

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안세영의 승리로 매치스코어 1-0 리드를 잡았다.

이소희-백하나 조가 바톤을 이어받았다. 이소희-백하나 조는 전날 말레이시아와의 8강전에서 충격패를 당했다. 세계 5위인 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 낙승이 예상됐지만 1게임을 듀스 끝에 패하면서 분위기를 잃은 이소희·백하나 조는 2게임마저 내주면서 예상밖 완패를 기록했다.

한-일전에 나선 이소희-백하나 조. 출발부터 불안했다. 1게임 단 1번만 리드를 잡았을 뿐 시종 상대에 끌려 갔다. 동점도 4번 밖에 없었다. 10-11로 인터벌을 맞이했지만, 이후 추격에 실패했다. 14점에서 ?씬 사이내리 3점을 내줬다. 결국 15-21로 1게임을 내줬다.

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2게임에서 힘을 냈다. 초반 3-1로 리드를 잡았다. 이후 연속 실점으로 시소게임을 이어갔다. 5-5에서 힘을 냈다. 연속 점수로 스코어를 벌렸다. 10-6까지 앞서나갔다. 11-8로 인터벌을 맞이했다. 하지만 다시 추격을 허용했다. 후쿠시마-마츠모토 조의 파워에 밀렸다. 결국 17-17까지 갔다. 동점 상황에서 때린 일본의 공격, 한국은 챌린지를 신청했다. 아쉽게 점수를 내줬다. 리드를 내줬다. 1점을 두고 팽팽한 경기가 이어졌다. 19-19. 20점 고지를 두고 긴랠리를 펼쳤다. 하지만 공격을 받아내지 못해며 먼저 20점을 내줬다. 결국 일본의 마지막 공격이 라인에 걸치며 매치 점수를 내줬다.

이소희-백하나 조가 패하면서 매치스코어는 1-1이 됐다. 심유진의 역할이 중요해졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com