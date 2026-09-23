판정 불복 → 악수 거부, 인도 최초 동메달리스트 분노 폭발…대체 왜?

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임에 정식종목으로 채택된 종합격투기(MMA)에서 판정 불복 및 악수 거부 사태가 나와 논란이 되고 있다.

힌두스탄타임스, 타임스 오브 인디아 등 인도 매체들은 22일(한국시각) 여자 60㎏급 동메달을 목에 건 수치카 타리얄의 소식을 전했다. 타리얄은 이번 대회 동메달로 인도에 MMA 첫 메달을 안겼다.

문제는 준결승에서 발생했다.

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후이훈툰(싱가포르)과 맞붙은 타리얄은 연장전까지 치렀으나 승부를 가리지 못했다. 최초 심판 합의 판정에서 후이훈툰에 1대2로 밀린 타리얄과 인도 대표팀은 강하게 반발했고, 인도 종합격투기스포츠연맹은 아시아연맹에 1000달러(약 135만원)를 지불하고 무작위 심판 3명이 비공개 공간에서 마지막 라운드를 분석해 점수를 매기는 중재 절차를 신청했다. 하지만 이 중재에서도 승부가 가려지지 않았다. 결국 당일 오전 계체를 비교해 가벼운 선수가 최종 승자가 되는 단계로 넘어갔고, 타리얄은 후이훈툰보다 계체에서 700g 더 무거웠다는 이유로 패배했다.

타리얄은 패배 소식에 망연자실한 표정을 지었다. 후이훈툰의 손을 잡고 승자 선언을 준비하던 심판이 타리얄에게 손을 내밀었지만, 타리얄은 인도 국기를 어깨에 두른 채 메트를 돌 뿐이었다. 심판이 재차 손을 내밀었지만, 타리얄은 거부했고 그대로 승자 선언이 이어졌다. 타리얄은 그대로 주저 앉아 울음을 터뜨렸고, 상대 선수 악수도 거부한 채 코치 부축을 받고 경기장을 빠져 나갔다.

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인도 연맹 관계자는 "불공평한 판정이었다. 전혀 동의할 수 없다"며 "심판은 우리의 말을 전혀 들으려 하지 않았다"고 불만을 터뜨렸다. 타리얄 역시 "상대 선수에게 내려진 판정을 받아들일 수 없다"고 분노를 숨기지 않았다.

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메달 결정전 없이 동메달을 수확한 타리얄은 이어진 시상식에서는 미소를 되찾았다. 하지만 찝찝한 패배는 한동안 여운으로 남을 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com