'韓 탁구 대형호재' 흔들리는 세계 1강 중국, 랭킹 8위가 태국 275위에 충격패하자 '분노 질책', "너 지금 뭐하는 거야!"

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[스포츠조선 윤진만 기자]'세계 최강' 중국 탁구가 흔들리고 있다.

중국 남자 탁구 대표팀은 22일 태국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 탁구 단체전 8강전에서 태국을 세트스코어 3대1(3-0 2-3 3-1 3-0)로 승리하며 4강에 올랐다.

그 과정은 순탄치 않았다. 중국은 1세트에서 '에이스' 왕추친(세계랭킹 1위)이 팍품 상과신을 3-0으로 완파하며 리드를 잡았다.

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하지만 2번째 주자인 린스둥(랭킹 8위)은 16살짜리 태국 신예 프리차얀과의 2세트에서 2-1로 리드하다 2-3으로 역전패했다. 프리차얀의 랭킹은 275위. 경기 후 린스둥은 침울하고 낙담한 기색이 역력했다.

왕하오 감독은 시합 중 작전 타임에 린스둥을 향해 "더 자신감 있고 단호하게 임해야지, 이게 무슨 경기력인가?"라고 독려했지만, 별다른 효과를 거두지 못했다.

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경기 후 벤치에 앉은 린스둥을 향해선 더욱 강하게 다그쳤다. "경기할 때 기분이 어땠나? 벤자민과 경기할 때와는 달랐어? 상대가 백핸드 쪽으로 긴 서브를 넣었는데, 포핸드든 백핸드든 리스브를 제대로 처리하지 못했잖아!"라고 목소리를 높였다.

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린스둥은 충격패의 원인으로 큰 압박감을 꼽았다. 그로 인해 범실이 자주 발생했다는 것. 실제로 마지막 5게임에서 5-5 동점까지 만들었으나 내리 6실점을 내줬다.

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한때 중국의 탁구 천재로 불리던 린스둥은 여전히 세계랭킹 TOP 10에 드는 실력파지만, 지난해 아시아탁구선수권대회 남자 단체전 8강에서도 당시 15세였던 이란 출신 벤자민 파라지에게도 충격 패배를 당한 바 있다. 올해 1월까지 세계랭킹 2위를 질주했던 린스둥은 8개월만에 랭킹이 7계단 추락했다.

린스둥은 지난 1월 2026년 WTT 챔피언십 도하 남자 단식 준결승에서 '한국 캡틴' 장우진에 2대4 역전패하며 결승 진출에 실패했다. 지난 6월엔 2026년 WTT 컨텐더 자그레브 남자 복식 결승에서 황유정과 한 조를 이뤄 임종훈 오준성 등 한국 듀오에 0대3으로 완패하며 우승컵을 놓쳤다.

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아시안게임 단체전 8연속 은메달을 딛고 금메달을 노리는 한국 입장에선 중국과 만나면 린스둥이 주요 공략 포인트가 될 것으로 보인다. 단체전 8강에서 홍콩을 3대0으로 물리친 한국은 오늘 오후 5시 숙적 일본과 단체전 준결승을 펼친다. 한-일전 승자는 중국-대만전 승자와 24일 결승에서 맞붙는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com