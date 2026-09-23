8강전에 이어 또 다시 충격패! 한-일전에서도 무너진 '세계 챔피언' 이소희-백하나 조 "팀원들에 미안해...전략 실패의 결과, 우리가 잘했던 플레이 찾아야 해"[이치노미야 LIVE]

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]믿었던 이소희-백하나 조가 또 다시 무너졌다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 1복식 주자로 나섰다. 이소희-백하나 조는 세계랭킹 3위인 일본의 유키 후쿠시마-마유 마츠모토 조에 0대2(15-21, 19-21)로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

한국은 안세영을 첫번째 주자로 내세웠다. 안세영에 이어 이소희-백하나 조가 1복식을 치른다. 힌국은 전날과 비교해 2단식에서 변화를 줬다. 심유진이 김가은 대신 2단식에 나선다. 2복식에 김혜정-정나은 조가, 3단식에는 김가람이 대기한다.

Advertisement

첫번째 주자 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 안세영은 15경기만에 게임을 내주는 등 고전했지만, 한수위의 기량으로 야마구치를 잡아내며 기선을 제압했다.

이소희-백하나 조가 바톤을 이어받았다. 이소희-백하나 조는 전날 말레이시아와의 8강전에서 충격패를 당했다. 세계 5위인 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 낙승이 예상됐지만 1게임을 듀스 끝에 패하면서 분위기를 잃은 이소희·백하나 조는 2게임마저 내주면서 예상밖 완패를 기록했다.

Advertisement

한-일전에 나선 이소희-백하나 조. 출발부터 불안했다. 1게임 단 1번만 리드를 잡았을 뿐 시종 상대에 끌려 갔다. 동점도 4번 밖에 없었다. 10-11로 인터벌을 맞이했지만, 이후 추격에 실패했다. 14점에서 ?씬 사이내리 3점을 내줬다. 결국 15-21로 1게임을 내줬다.

Advertisement

2게임에서 힘을 냈다. 초반 3-1로 리드를 잡았다. 이후 연속 실점으로 시소게임을 이어갔다. 5-5에서 힘을 냈다. 연속 점수로 스코어를 벌렸다. 10-6까지 앞서나갔다. 11-8로 인터벌을 맞이했다. 하지만 다시 추격을 허용했다. 후쿠시마-마츠모토 조의 파워에 밀렸다. 결국 17-17까지 갔다. 동점 상황에서 때린 일본의 공격, 한국은 챌린지를 신청했다. 아쉽게 점수를 내줬다. 리드를 내줬다. 1점을 두고 팽팽한 경기가 이어졌다. 19-19. 20점 고지를 두고 긴랠리를 펼쳤다. 하지만 공격을 받아내지 못해며 먼저 20점을 내줬다. 결국 일본의 마지막 공격이 라인에 걸치며 매치 점수를 내줬다.

Advertisement

이소희-백하나 조가 패하면서 매치스코어는 1-1이 됐다. 경기 후 믹스트존에서 만난 이소희-백하나 조는 풀이 죽어 있었다. 이소희는 "세영이가 열심히 분위기 가져왔는데 찬물을 끼얹은 것 같아서 미안하다"고 했다. 백하나도 "어제, 오늘 모두 져서 나의 역할을 못해주는 것 같아서 팀원들에게 미안하다"고 고개를 숙였다.

전략 미스를 패배 원인으로 꼽았다. 이소희는 "1게임에 2게임에 했던 것처럼 초반부터 했다면 경기를 가져올 수 있는 확률이 있었을텐데, 전략 싸움에서 잘못 선택한 것 같다"고, 백하나는 "과거 일본 선수들과 시합할때는 랠리를 많이 가져가면서 급하지 않게 했는데, 오늘은 이기려고 억지로 하고, 급하게 하다보니 말린 것 같다"고 했다.

Advertisement

2경기 연속 패배다. 남은 경기를 위해서는 반드시 보완이 필요하다. 이소희는 "우리가 지금 버티는 부분이 부족하다. 원래 잘했던 플레이를 더 신경써야 한다"고 했다. 백하나는 "공격은 나름 되는데 공격에서 수비로 변할때 한방을 잘 못받고 있다. 이것만 받아낸다면 더 쉽게 경기가 풀릴 수 있을 것"이라고 했다.

이소희-백하나 조는 승리를 가져오지 못한 미안함을 응원으로 풀려고 한다. 이소희는 "응원을 열심히 해줘야 한다. 내일 기회가 된다면 폐 안끼치고 승리가져올 수 있도록 노력하겠다"고, 백하나도 "지금 할 수 있는 것은 응원 뿐이다. 내일 기회가 온다면 다시 열심히 하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com