'대충격' 고작 한 세트 졌다고 하늘이 무너졌나, '52전 51승 1패' 안세영 "대이변 위기 겨우 모면" 中 집중 조명..."3세트에서 상대 압도"

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[스포츠조선 이현석 기자]고작 단 한 번의 패배에 관심이 집중됐다. 그만큼 안세영의 위력이 대단했다.

중국의 넷이즈는 23일(한국시각) '안세영이 대이변 위기를 모면했다'고 보도했다.

안세영은 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 1단식 주자로 나섰다. 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다.

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한국의 첫 번째 주자는 역시 안세영이었다. 안세영은 앞서 8강에서 말레이시아를 상대로도 첫 주자를 맡았다. 압도적이었다. 세계 28위 레차나 카루파테반를 2대0(21-12, 21-8)으로 완벽하게 제압했다.

야마구치를 상대로도 여전했다. '개최국' 일본의 홈 팬들이 강한 응원과 함께 야마구치에게 힘을 보냈으나, 안세영은 좀처럼 흔들리지 않았다. 연이어 공격을 성공시키며 11-3로 앞선 채 인터벌에 들어갔다. 이후에도 쉴틈없이 상대를 몰아붙였다. 14-4, 10점차까지 벌렸다. 두 점을 내줬지만, 다시 연속 득점으로 더욱 치고 나갔다. 추격 상황에서 기막힌 드롭샷으로 상대 기를 꺾은 안세영은 상대 챌린지 실패까지 더하며 끝까지 집중력을 잃지 않고 21-9로 1게임을 마무리했다.

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다만 2세트 조금 흔들렸다. 야마구치의 투혼에 연속 득점을 허용했고, 몇 차례 동점이 되는 상황이 반복됐다. 안세영은 결국 2세트는 18-21로 야마구치에게 내주고 말았다.

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안세영이기에 세트 패배 한 번에 모두가 들썩 거렸다. 안세영은 올 시즌 전적은 51승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 이 패배 후 35연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다. 특히 최근 두 번의 대회에서는 세트 패배도 없이 모두 퍼펙트 우승을 달성했다. 이를 바탕으로 무려 101주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다. 이런 안세영이기에 단 한 번의 세트 패배가 모든 국가의 관심을 모았다.

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넷이즈는 '오늘 경기에서 안세영은 1세트에서 공격적인 모습을 유감없이 발휘하며 21-9로 빠르게 앞서 나갔습니다. 야마구치 아카네는 이에 강력하게 반격하며 2세트에서 치열한 접전을 펼친 끝에 21-18로 승리하며 동점을 만들었다'며 '그럼에도 안세영은 마지막 세트에서 흔들림 없이 수준 높은 샷들을 선보이며 공격 속도를 높여 상대를 압도했고, 21-11로 완승을 거두며 한국에 첫 승점을 안겨주었다'고 전했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com