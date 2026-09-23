[속보]女단체전 금메달 대위기! 김가은 대신 출전한 심유진도 0-2 완패...매치스코어 1-2 끌려가, 결승 진출 쉽지 않다[이치노미야 LIVE]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 여자 배드민턴이 위기에 몰렸다.

'세계랭킹 16위' 심유진이 23일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 4강전 일본과의 경기에서 2단식 주자로 나섰지만, 토모카 미야자키에 0대2(15-21, 14-21)로 패했다. 3단식 2복식으로 진행되는 단체전은 먼저 3경기를 가져가는 팀이 승리한다. 한국은 매치 스코어 1-2로 끌려가고 있다.

한국은 안세영을 첫번째 주자로 내세웠다. 안세영에 이어 이소희-백하나 조가 1복식을 치른다. 힌국은 전날과 비교해 2단식에서 변화를 줬다. 심유진이 김가은 대신 2단식에 나섰다. 2복식에 김혜정-정나은 조가, 3단식에는 김가람이 대기했다.

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첫번째 주자 안세영은 '세계랭킹 3위' 야마구치에 2대1(21-9, 18-21, 21-11) 승리을 거뒀다. 안세영은 15경기만에 게임을 내주는 등 고전했지만, 한수위의 기량으로 야마구치를 잡아내며 기선을 제압했다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조가 바톤을 이어받았다. 전날 말레이시아와의 8강전에서 충격패를 당했던 이소희-백하나 조는 이날도 세계랭킹 3위인 일본의 유키 후쿠시마-마유 마츠모토 조에 0대2(15-21, 19-21)로 패했다.

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이소희-백하나 조가 패하면서 매치스코어는 1-1이 됐다.

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분수령인 2단식, 심유진이 나섰다. 상대는 '세계 7위' 미야자키였다. 심유진은 초반부터 경기를 잘 풀어나갔다. 상대의 추격을 잘 제어하며 먼저 인터벌 고지를 밟았다. 하지만 이후 급격히 무너졌다. 인터벌 이후 역전을 허용한 이후 단 한번도 뒤집지 못했다. 한때 3점차까지 추격했지만, 15-21로 패했다.

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2게임도 상황은 비슷했다. 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 근소한 우위를 잡고 끝까지 놓치지 않았다. 1게임과 마찬가지로 11-10으로 인터벌을 찍었다. 하지만 11-11 동점을 허용한 이후 끌려갔다. 14-16에서 14점에 묶여 있는 동안 연속해서 점수를 내줬다. 체력이 떨어진게 눈에 보였다. 결국 14-21로 패하고 말았다.

한국 여자 단체전은 유력한 금메달 후보로 거론됐지만, 일본이라는 암초에 걸리는 모습이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com